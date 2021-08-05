200 лет назад завершилась экспедиция, открывшая Антарктиду

"24 июля1 [1821 г.]. В 6 часов утра 24 июля достигли Кронштадта, салютовали крепости и стали на якорь на самом том месте, с которого отправились в путь" - этими строчками завершается книга Ф.Ф. Беллинсгаузена с описанием экспедиции на шлюпах "Восток" и "Мирный", в ходе которой была открыта Антарктида2.

М. Семенов. Шлюпы "Восток" и "Мирный" у берегов Антарктиды зимой 1820 года.

Позади остался 751 день плавания (из них 527 дней под парусами и 224 - на якоре). За это время шлюпы прошли 49 860 морских мили (92 256 км) или две с четвертью "кругосветки". Были открыты 29 островов (2 - в южном холодном поясе, 8 - в южном умеренном, 19 - в жарком) и "обретена одна коральная мель с лагуном"3.

Михаил Петрович Лазарев (1788-1851).

Подвиг первооткрывателей

Основной задачей экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева было пересечь все меридианы в южной приполярной зоне на возможно более высоких широтах, выяснить, существуют ли там земли, и по возможности пройти к Южному полюсу. Выдающийся российский мореплаватель И.Ф. Крузенштерн писал морскому министру И.И. де Траверсе:

"Сия экспедиция, кроме главной ее цели - изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете поверить все неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оной недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием в сем море... Славу такого предприятия не должны мы допускать отнять у нас..."4.

Капитан 2-го ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен командовал шлюпом "Восток", а лейтенант М.П. Лазарев - шлюпом "Мирный". 4 июля 1819 года корабли покинули Кронштадт и взяли курс на Рио-де-Жанейро, куда пришли 2 ноября. Далее, в антарктических водах, "Восток" и "Мирный" произвели гидрографическую опись юго-западных берегов острова Южная Георгия, к которым подошли 15 декабря. Здесь были открыты мысы, заливы и группа островов, названные именами участников экспедиции.

А через месяц, следуя курсом на юг, русские корабли 16 января 1820 года подошли к побережью Антарктиды (ныне Берег Принцессы Марты).

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778-1852).

Ф.Ф. Беллинсгаузен так описал это:

"Продолжая путь на юг, в полдень в широте 69 21' 28", долготе 2 14' 50", мы встретили льды, которые представились нам сквозь шедший тогда снег в виде белых облаков. Ветр был от NO умеренный, при большой зыби от NW; по причине снега зрение наше далеко не простиралось; я привел в бейдевинд на SO, и, пройдя сим направлением две мили, мы увидели, что сплошные льды простираются от востока чрез юг на запад; путь наш вел прямо в сие льдяное поле, усеянное буграми"5.

24 сентября 1821 года Беллинсгаузен рассказал о событиях этого дня в письме к другу и сослуживцу А.А. Шестакову:

"16 января [1820 г.] достигли мы широты 69 23'S, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты и в прекрасный тогда вечер, смотря на салингу, простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение, но удивительным сим зрелищем наслаждались мы недолго, ибо вскоре опять запасмурило и пошел по обыкновению снег. Это было в долготе 2 35 W от Гринвича. Отсюда продолжали мы путь свой к осту, покушаясь при всякой возможности к зюйду, но всегда встречали льдинный материк, не доходя 70 "6.

П. Михайлов. Вид ледяных островов. Иллюстрация из атласа Ф.Ф. Беллинсгаузена. Санкт-Петербург, 1831 год.

Сомнения первооткрывателей

Мореплаватели видели берег "ледяного материка" не только 16 января (эта дата считается днем открытия Антарктиды), но и 21 января и 5-6 февраля7. "Отважный начальник наш принял твердое намерение еще раз употребить все усилия идти к Южному полюсу донельзя"8 - записал 4 февраля мичман П.М. Новосильский в своем дневнике.

Попытки пробиться к предполагаемому берегу материка продолжались до 5 марта. Лавировать во льдах становилось все труднее. Да и моряки нуждались в отдыхе.

"Таковое плавание при наступившем позднем времени, когда ночи сделались продолжительнее, в течение коих плавание делалось весьма опасным и могло быть бедственно; густая же мрачность и непрестанно почти шедший снег и среди самого дня не позволял часто видеть предметов далее 50 саж., к тому же приближение времени равноденственного, при коем по большой части случаются бури, в которые невозможно избегнуть бедствия, находясь между льдов, среди коих около двух недель сряду имел плавание и видел беспрестанно умножающиеся ледяные острова, между коими начинали показываться и множество кусков льда; притом плаванию нашему прошло 104 дня, в продолжение коих служители претерпели великие трудности как от непрестанных крепких ветров, так от мрачной и ненастливой погоды и весьма часто шедшем снеге; паруса и снасти в сие время по большей части были обледеневшими, отчего и управление самым судном не токмо тягостно, но и весьма затруднительно" - писал Беллинсгаузен в рапорте морскому министру 8 апреля 1820 года.9

К берегам Австралии корабли направились поодиночке. Такое решение было принято командиром экспедиции для того, чтобы иметь возможность изучить как можно большее по площади пространство океана. 30 марта в Порт-Джексон (современный Сидней) пришел "Восток", а через семь суток здесь же встал на якоря и "Мирный".

Участники экспедиции предполагали, что они могли видеть берега ранее неизвестного материка, но полной уверенности у них в этом не было.

Уже упомянутый мичман Новосильский, встретив летавших около шлюпов птиц, аналогичных тем, которых моряки видели у острова Южная Георгия, сделал вывод: "...следовательно нет сомнения, что близ 69 южной широты и долготы от 15 и далее к востоку должен находиться берег. Может быть, более счастливому будущему мореплавателю и столь же отважному, как наш начальник, вековые горы льда, от бури или других причин расступившись в этом месте, дадут дорогу к таинственному берегу"10.

Нет четких упоминаний об обнаружении "матерой земли" и в книге Беллинсгаузена. Это связано как с тем, что писать уверенно о своем открытии, не имея ясного подтверждения, было не в традициях мореплавателей (независимо от того, под каким флагом они плавали), так и с тем, что о строении и особенностях предполагаемого Южного материка в то время имелись лишь теоретические (подчас далекие от реальности) предположения. Ученые так и не пришли к единому мнению, что понимал Беллинсгаузен под термином "матерый лед" - большие и высокие ледяные поля или же часть "ледяного материка".

Британский полярный историк Рип Балкли десять лет пытался доказать, что начальник экспедиции и профессор Императорского Казанского университета И.М. Симонов знали о выдвинутой в 1778 года французским естествоиспытателем Ж. Бюффоном так называемой теории ледяного панциря, согласно которой Южный и Северный полюса покрыты "броней" изо льда, мешающей продвижению судов к ним. По мнению исследователя, именно этот панцирь и имел ввиду Беллинсгаузен, упоминая "матерый лед".

Впрочем, прямых доказательств этому нет, да и едва ли они могут быть обнаружены11.

П. Михайлов. Берег Александра I. 1821 год.

Второе плавание первооткрывателей

После ремонта и пополнения запасов 8 мая 1820 года корабли вышли в тропическую часть Тихого океана, где в северной части архипелага Паумоту (Туамоту) открыли группу островов Россиян, которым были даны имена известных русских полководцев и мореплавателей. В группе островов Лайн (Центральные Полинезийские Спорады) был открыт остров Восток (назван в честь флагманского корабля), в группе островов Кука - остров Александра, в районе островов Фиджи - острова Михайлова и Симонова. Большинство этих островов нанесены в настоящее время на карты под местными названиями.

9-10 сентября 1820 года "Восток" и "Мирный" вернулись в Порт-Джексон и после ремонта 31 октября вновь направились в Антарктику, на сей раз в ее западную часть. Лавируя среди льдов и айсбергов, шлюпы дважды пересекли Южный полярный круг. 9 января 1821 года моряки увидели остров, которому присвоили имя основателя Российского флота Петра I, a 17 января - гористый берег, получивший название Земля Александра I (лишь в 1940 году было установлено, что это - остров).

Во время двух плаваний Беллинсгаузен и Лазарев в нескольких местах достигли берегов Антарктиды (в Восточном и Западном полушариях) и обошли вокруг всего материка.

Затем "Восток" и "Мирный" отправились к Южным Шетландским островам, где были открыты и описаны два архипелага, острова которых были названы в честь побед Русской армии в Отечественной войне 1812 года, а также именами адмиралов и офицеров Российского флота.

30 января корабли покинули воды Антарктики.

27 февраля "Восток" и "Мирный" прибыли в Рио-де-Жанейро, откуда вышли 23 апреля.

А 24 июля 1821 года, зайдя по пути в Лиссабон и Копенгаген, успешно закончили кругосветное плавание в Кронштадте.

Очень важным показателем для того времени было то, что за два с лишним года плавания экспедиция потеряла лишь двух матросов (обычная смертность была гораздо выше). Заслуга в сохранении жизни и здоровья своих подчиненных принадлежит командирам кораблей и их офицерам.

Карта экспедиции "Востока" и "Мирного".

Споры вокруг первооткрывателей

Помимо географических открытий экспедиция выполнила большой объем исследований в самых разных областях - океанологии, зоологии, ботаники, климатологии, физической географии и других. Морская опись всех исследованных районов, а также исправление контура береговой черты земель, уже нанесенных на карту, были настолько точными, что карта Южных Шетландских островов, составленная Беллинсгаузеном, использовалась как основа английскими картографами вплоть до середины XX века. Рисунки экспедиционного художника П.Н. Михайлова публиковались в английской "Лоции Антарктики", изданной в 1930 года.

Результаты работ экспедиции были опубликованы в трудах Ф.Ф. Беллинсгаузена (его книга вышла лишь 10 лет спустя после окончания плавания), И.М. Симонова, записках П.М. Новосильского, письмах доктора Н.А. Галкина, напечатанных в журнале "Сын Отечества". Уже в XX веке был обнаружен уникальный источник - дневник (названный автором "Памятник") матроса 1-й статьи Егора Киселева со шлюпа "Мирный".

Еще в начале XX столетия ряд государств (прежде всего - Великобритания) выдвинули предложения о разделе шестого континента (активность исследования которого наращивалась с каждым годом) на национальные сектора. Наша страна включилась в процесс "решения судьбы" Антарктиды лишь в 1950-е годы. Именно тогда и был "поднят на щит" приоритет открытия материка русскими моряками. Тогда же со стороны Англии и США стали высказываться предположения о том, что первыми Антарктиду увидели британские или американские мореплаватели12.

Имена лейтенанта британского флота Э. Брансфилда и американского моряка и зверобоя Н. Палмера, тоже плававших в тех широтах, по заслугам увековечены на географической карте. Но их плавания так и остались бы лишь эпизодами раннего этапа исследования Антарктики. Однако в середине ХХ века, когда началась борьба за приоритет в открытии Антарктиды, о них вспомнили в чисто политических целях. Исследователи ссылались на ряд документов, относящихся к плаванию Палмера, - воспоминания его племянницы (в 1907 году она сообщила сведения, якобы заключавшиеся в сгоревшем дневнике мореплавателя) и судовой журнал бота "Герой", хранящийся в Библиотеке Конгресса США. Однако ни в одном из них документов не говорилось точно, какую именно землю видел Палмер. Да и сам он на момент своего плавания не претендовал на совершение великого географического открытия.

Целью же русских моряков, подходивших к берегам ледяного материка девять (!) раз, были именно научные исследования. Они совершили ряд открытий, зафиксированных на картах и в отчетах, и оставили точное описание берегов.

Английский географ Ф. Дебенхем, участник Британской антарктической экспедиции под руководством Р. Скотта, отметил, оценивая уровень их работ: "нельзя дать лучшего описания топографии местности протяженностью в сотни миль, являющейся частью антарктического континента, где одна за другой складки поднимающегося ледяного купола видны на большое расстояние"13.

Приоритет русских первооткрывателей

Сегодня, когда изучение Антарктиды регулируется международными соглашениями, "политическая острота" вопроса о том, кто же открыл "ледяной континент", несколько притупилась. На наш взгляд, если "официальная дата" открытия Южного материка может вызывать дискуссии, то в целом приоритет участников экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в обретении Антарктиды неоспорим. Нельзя не согласиться с выводами, сделанными географом Н. Введенским:

"Настойчивые поиски Южного материка привели экспедицию Беллинсгаузена к открытию самых далеких в то время на земле острова Петра I и Земли Александра I. Это были первые точки южной суши, после открытия которых постепенно стали выступать очертания нового материка - Антарктиды.

Приблизительные границы нового материка наметились в результате работ Русской антарктической экспедиции, и Беллинсгаузен заслуженно может быть назван Колумбом Антарктиды, так как ему этот новый мир впервые открыл признаки своего особого существования"14.

Почтовый блок к 200-летию открытия Антарктиды.

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ

Русские Колумбы: вспомним их поименно

На борту "Востока" находились 12 офицеров (и приравненных к ним по статусу лиц) и 105 унтер-офицеров и матросов, на "Мирном" - 7 офицеров (и приравненных к ним по статусу лиц) и 65 унтер-офицеров и матросов. Если биографии командиров кораблей известны хорошо, то большинство других участников плавания остались "в тени", несмотря на то, что многим из них довелось сыграть свою роль в истории Российского флота.

ШЛЮП "ВОСТОК"

Капитан 2 ранга Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778 - 1852). Адмирал (1843). В 1838 - 1852 гг. - главный командир Кронштадтского порта.

Капитан-лейтенант Завадовский Иван Иванович (1780 - 1837). Контр-адмирал (1828). В 1825-1828 гг. командовал Дунайской флотилией. С 1829 г. в отставке.

Лейтенант Игнатьев Иван Федорович (? - 1822). Лейтенант (1811). Скончался вскоре после возвращения из экспедиции.

Лейтенант Торсон Константин Петрович (1790 - 1852). Капитан-лейтенант (1824). За участие в деятельности Северного общества был приговорен к 20 годам каторги (впоследствии срок сократили до 10 лет). Жил в Забайкалье. Занимался сельским хозяйством.

Лейтенант Лесков Аркадий Сергеевич (1797 - после 1858). Капитан 2 ранга (1836). В 1826-1829 гг. участвовал в кругосветном плавании на шлюпе "Моллер". С 1836 г. - на гражданской службе в Олонецкой губернии.

Мичман Демидов Дмитрий Алексеевич (? - после 1855). Капитан 2 ранга (1832). В 1824 г., командуя бригом "Кетти", участвовал в гидрографических работах на Белом море. С 1832 г. - в отставке. Жил в своем имении в Орловской губернии.

Астроном Симонов Иван Михайлович (1794 - 1855). Ординарный профессор астрономии (1822). Ректор Казанского университета (1845).

Живописец Михайлов Павел Николаевич (1786 - 1840). В 1826 - 1829 гг. участвовал в кругосветном плавании на шлюпе "Моллер".

Штаб-лекарь Берх Яков Иванович (1776 (?) - до 1872). Служил старшим доктором Штурманского училища.

Штурман Парядин Яков (? - ?). Подполковник Корпуса флотских штурманов. Скончался в отставке.

Клерк офицерского чина Резанов Иван (? - ?). Судьба неизвестна.

Гардемарин Адамс Роман (Роберт) Александрович (1802 - 1876). Контр-адмирал (1856). Служил на Балтийском море.

ШЛЮП "МИРНЫЙ"

Лейтенант Лазарев Михаил Петрович (1788 - 1851). Адмирал (1843). Главный командир Черноморского флота и портов Черного моря, Николаевский и Севастопольский военный губернатор.

Лейтенант Обернибесов (Абернибесов) Николай Васильевич (? - ?). Капитан 2 ранга (1827). С 1827 г. - в отставке.

Лейтенант Анненков Михаил Дмитриевич (1794 - 1837). Капитан 2 ранга (1832). В 1822 - 1825 гг. участвовал в кругосветном плавании на фрегате "Крейсер". С 1832 г. в отставке.

Мичман Куприянов Иван Антонович (1799 - 1857). Вице-адмирал (1852). В 1822 - 1824 гг. участвовал в кругосветном плавании на фрегате "Крейсер". В 1841 г. на корабле Российско-американской компании "Николай" перешел из Новоархангельска в Кронштадт.

Мичман Новосильский Павел Михайлович (1802 - 1862). Лейтенант (1824). В 1825 г. выдержал экзамены в Санкт-Петербургском университете и перешел на службу в Министерство народного просвещения. Уволен от службы в 1852 г. в чине действительного статского советника.

Штурман офицерского чина Ильин Николай Дмитриевич (1790 - ?). Штабс-капитан Корпуса флотских штурманов (1827). Участвовал в исследованиях Каспийского моря.

Медико-хирург Галкин Николай Алексеевич (1793 - после 1835). После возвращения из экспедиции в 1824 г. был назначен директором гимназии и народных училищ Пензенской губернии, с 1826 г. возглавил Первую Казанскую мужскую гимназию.

МОРСКОЙ СЛОВАРЬ

NO - северо-восток

NW - северо-запад

SO - юго-восток

S - юг

W от Гринвича - запад от Гринвичского меридиана, служащего началом отчета долготы в некоторых системах координат

Салинг - конструкция, соединяющая мачту и ее продолжение (стеньгу, брам-стеньгу и т. д.).

1. 5 августа по новому стилю.

2. Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах "Восток" и "Мирный" под начальством капитана Беллинсгаузена, командира шлюпа "Восток", шлюпом "Мирный" начальствовал лейтенант Лазарев. М., 1960. С. 464.

3. Там же; Введенский Н. В поисках Южного материка. Л.-М., 1940. С. 122.

4. Цит. по: Болотников Н.Я. Фаддей Фаддевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев // Русские мореплаватели. М., 1953. С. 185 - 186.

5. Беллинсгаузен Ф.Ф. Указ. соч. С. 153.

6. Из письма капитана 2 ранга М.П. Лазарева А.А. Шестакову о целях экспедиций к Южному и Северному полюсам, о качестве судов, назначенных в эти экспедиции, и о переходе шлюпов "Восток" и "Мирный" из Кронштадта в Порт Джексон // М.П. Лазарев. Документы. Т. 1. М., 1952. С. 150 - 151.

7. Болотников Н.Я. Указ. соч. С. 197.

8. Из записок П.М. Новосильского о переходе экспедиции Беллинсгаузена - Лазарева из Рио-де-Жанейро в Порт Джексон и о произведенных экспедицией географических открытиях // М.П. Лазарев. Документы. Т. 1. М., 1952. С. 163.

9. Из рапорта Ф.Ф. Беллинсгаузена И.И. Траверсе о переходе шлюпов "Восток" и "Мирный" из Рио-де-Жанейро в Порт Джексон // Там же. С. 147 - 148.

10. Из записок П.М. Новосильского... С. 164.

11. Тамиксаар Э. Когда Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен увидел Антарктиду? // Горизонты Эстонии 2020. Tallinn, 2020. С. 82.

12. Подробнее см.: Трешников А.Ф. История открытия и исследования Антарктиды. М., 1963. С. 32 - 35.

13. Там же. С. 31.