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05.08.2021 14:54
Рубрика: Власть

448-й ракетной бригаде присвоено наименование "имени С.П. Непобедимого"

Текст: Сергей Птичкин
Указом Президента РФ № 444 от 2 августа 2021 г. 448-й Ракетной бригаде, оснащенной ОТРК "Искандер-М", присвоено почетное наименование "имени С. П. Непобедимого".
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Это первый в отечественной истории случай, когда армейскому соединению Сухопутных войск присвоено имя не военачальника, а конструктора.

448-я ракетная бригада 20-й Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, образованная в 1986 году, является одной из лучших в Сухопутных войсках РФ. Отличается высокой подготовкой личного состава, мужеством, стойкостью и героизмом. Бригада неоднократно завоевывала звание лучшего соединения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС РФ, Западного военного округа, 20-й Гвардейской общевойсковой армии.

С момента своего основания бригада была оснащена тактическими ракетными комплексами "Точка-У", которые были разработаны под руководством Сергея Павловича Непобедимого. В 2019 году на вооружение бригады поступили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". После уничтожения ОТРК "Ока" в 1989 году именно С. П. Непобедимый добился немедленного развертывания опытно-конструкторских работ по "Искандеру". На сегодняшний день это лучшие в мире оперативно-тактические ракеты.

Символично, что 448-я бригада дислоцируется в Курской области. В городе Щигры Курской области Сергей Павлович Непобедимый провел свое детство. Здесь получил основы нравственного и патриотического воспитания. Отсюда уехал поступать в МВТУ им. Баумана и начал путь конструктора-оружейника. Он всегда считал Щигры своей родиной. Здесь установлен бюст великого конструктора. С. П. Непобедимый - Почетный гражданин города Щигры.

Сергей Павлович Непобедимый - Герой Социалистического Труда, член-корреспондент РАН, академик РАРАН, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета Министров СССР, кавалер трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, заслуженный конструктор Российской Федерации.

Фото: Сергей Птичкин / РГ
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Всю свою жизнь он посвятил разработке артиллерийского и ракетного вооружения. Под руководством и при личном участии С. П. Непобедимого приняты на вооружение и поставлены на серийное производство 28 ракетных комплексов различного назначения. В их числе тяжелые минометы, безоткатное орудие Б-10 калибра 82 мм, первые советские противотанковые ракетные комплексы "Шмель" и "Малютка", сверхзвуковые ПТРК "Штурм-В" и "Штурм-С", переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела-2", "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла-1", "Игла", тактические ракетные комплексы "Точка", "Точка-Р", "Точка-У", оперативно-тактический ракетный комплекс "Ока". Многие из них по-прежнему остаются непревзойденными в своем классе вооружения.

13 сентября 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора высокоточного управляемого ракетного вооружения Сергея Павловича Непобедимого, бывшего начальником и генеральным конструктором Конструкторского бюро машиностроения в период с 1965 по 1989 г. Из жизни он ушел в 2014 году в возрасте 93-х лет.

Генеральный конструктор ракетной военной техники, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Сергей Непобедимый. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Власть Безопасность Армия Оружие с Сергеем Птичкиным

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