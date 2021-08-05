Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары

Для россиян, планирующих отпуск, сейчас подходящее время для покупки валюты. Об этом агентству "Прайм" рассказал начальник отдела банков и денежного рынка "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

По его словам, сейчас доллар торгуется около минимумов с конца июня текущего года, а евро - вблизи минимумов с начала июля.

Аналитик отметил, что в ближайшее время рубль может обновить годовые максимумы, однако ждать этого момента опасно, поскольку ситуация может измениться в худшую сторону.

Кроме того, в сравнении с аналогичными валютами на развивающихся рынках рубль уже не выглядит недооцененным, объяснил Кравченко.