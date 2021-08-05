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05.08.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Бизнес рассказал о сдерживании цен на "борщевой набор"

Текст: Анастасия Камзолова
Вопрос снижения стоимости так называемого "борщевого набора", состоящего из картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови, стал особенно актуальным в последнее время.

Стабилизация цен на базовые продукты питания, овощи из "борщевого набора" вошла в повестку дня, которая обсуждалась правительством, так как иначе это могло бы болезненно отразиться на гражданах со средним и небольшим достатком.

Обеспокоенность властей можно понять. В течение второго квартала продовольственная инфляция выросла с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Причем цены на плодоовощную продукцию, по подсчетам Росстата, росли более активными темпами. Если в начале второго квартала "овощная" инфляция составляла 4,8%, то в конце - 11,2%.

К ответу, по традиции, призвали торговые сети. Так, X5 Group в своем регулярном индексе "Пятерочки" сообщила, что старается обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в данной товарной категории. Например, капуста в указанной торговой сети во втором квартале 2021 года была на 16% дешевле, чем в среднем по рынку, лук - на 11%, морковь - на 8%, несмотря на то, что рост цен на "борщевой набор" был обусловлен внешними факторами.

"Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объеме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей "борщевого набора" оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок", - объясняет руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Федоров.

Для полноты картины компания подсчитала среднюю стоимость базовой продовольственной корзины в своих магазинах, взяв за основу тот же набор из 33 продуктов, который оценивает Росстат. По данным статистического ведомства, в апреле-июне в среднем по стране такая корзина стоила 4979 рублей. Цена аналогичной продуктовой корзины в магазинах "Пятерочки" в Центральной части России, на Урале и в Сибири в этот же период времени составляла 4977 рублей. В столице минимальный месячный проднабор в среднем стоил 5977 рублей, а в столичных магазинах сети - 5505 рублей; в Северной столице - 5527 и 5394 рубля соответственно. При этом, если выбрать в точках сети самые дешевые в своих категориях товары, то показатели будут еще ниже: 3008, 3507 и 3658 рублей соответственно.

Таким образом, разница в стоимости в зависимости от сравниваемых корзин составляет от 2% до более чем 40% и иллюстрирует работу крупных сетей по сдерживанию цен для населения.

Согласно индексу "Пятерочки", практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в течение апреля-июня в магазинах сети была дешевле среднерыночных показателей. К примеру, соленая селедка во втором квартале была на 21% дешевле, чем в среднем по рынку, горох и фасоль - на 20%, подсолнечное масло и яблоки - на 18%, курица - на 16%, вермишель - на 12%, мука - на 11%.

Также в сети во втором квартале была зафиксирована дефляция, то есть снижение цен, на ряд продуктов по сравнению с первым кварталом текущего года. Так, огурцы подешевели на 22%, мороженая рыба и пшено - на 3%, черный чай и перец горошком - на 2%, карамель - на 1%. Стабильными оставались цены на яблоки, сыр, творог, рис и муку. Это позволило нивелировать временный рост стоимости "борщевого набора", что положительно отразилось на стоимости месячного минимального условного набора продуктов.

Справедливости ради, уже в июле ситуация вокруг "борщевого набора" начала меняться - Росстат фиксирует снижение стоимости, в том числе ингредиентов "борщевого набора". По наблюдениям статистиков, плодоовощная продукция стала дешеветь в первой половине июля, когда цены снизились в среднем на 1,3%, в том числе на картофель - на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5% и лук репчатый - на 2,4%.

Экономика

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