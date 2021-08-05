ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Яблоко", в количестве 300 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

Проведенная комиссией проверка достоверности сведений о кандидатах показала, что у двух человек, кроме российского, имеется гражданство Южной Осетии. Еще одного кандидата в июле привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. В связи с этим три человека исключены из списка.

Общефедеральную часть списка "Яблока" возглавляет председатель партии Николай Рыбаков.