Депутат Рады Бойко предупредил Украину о грядущей катастрофе

Новый виток цен на газ и электроэнергию обернется для Украины настоящей катастрофой. Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Долги населения за ЖКХ-услуги составляют около 70 млрд гривен. Субсидию получить невозможно. Ежедневный рост цен буквально на все уже довел людей до нищеты. Однако власть считает, что тарифы можно повышать и дальше. Так, эксперты прогнозируют рост стоимости отопления уже осенью на 30%-40%", - цитирует Бойко пресс-служба "ОПЗЖ".

По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского "живет в какой-то параллельной реальности", где отсутствует бедность, безработица и проблемы с экономикой и доходами украинцев.