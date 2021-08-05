Федерация креативных индустрий представила новый сервис для творческого сектора Creative Russia Map

3 августа в лектории Skillbox Федерация креативных индустрий (ФКИ) представила интерактивную карту инфраструктурных организаций России, разработанную при поддержке Фонда "Креативные практики".

Сервис Creative Russia Map агрегирует данные по творческим организациям и проектам и каталогизирует их, предоставляя возможность предпринимателям через гибкие фильтры настроить точный поиск по необходимым параметрам и продумать свой собственный сценарий движения бизнеса. Карта работает по принципу Википедии, где все пользователи могут редактировать данные, вносить новые изменение в текущую архитектуру. На данный момент на сервисе представлены 130 организаций из различных регионов страны, которые разбиты по фильтрам:

● Типам организаций: институты развития, межотраслевые и отраслевые организации, проектные офисы, офлайн-площадки и другие;

● Видам деятельности: консалтинг, экспертиза, образование, лоббирование, инфраструктура, финансирование, инфоподдержка, нетворкинг;

● Уровням: федеральный, региональный, муниципальный.

"Мы в ФКИ выделяем трех китов, на которых держится креативное предпринимательство: налоги, интеллектуальная собственность и инфраструктура. Налоги - это взаимодействие с законодателями, в случае интеллектуальной собственности - это вопрос доступных сервисов и культуры защиты своих прав, а инфраструктура точно в руках представителей рынка. Мы вместе можем влиять на темпы развития сектора, активно взаимодействуя и обмениваясь успешными практиками. Creative Russia Map - сервис, в основе которого как раз лежат эти действия. Его невозможно развивать без внешнего участия игроков рынка, особенно из регионов. Поэтому после запуска проекта вся наша команда сосредоточится на его популяризации", - отмечает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

"Общаясь с предпринимателями, мы понимали, что они нуждаются в "едином окне", куда они могли бы обратиться с любым вопросом. Особенно это необходимо предпринимателям, которые пытаются запустить проекты в удаленных регионах страны. Есть организации, которые могут дать какую-то поддержку, но нет одного места, где информация обо всех возможностях была бы структурирована. Эту задачу и решает Creative Russia Map", - поделился директор Фонда "Креативные практики" Денис Щукин.

"Действительно, этот сервис будет очень полезен, поскольку креативные предприниматели не привыкли получать поддержку, не знают, что за ней можно обращаться", - добавила председатель комитета по развитию креативных индустрий Торгово-промышленной палаты Ростовской области, Оксана Коростиева.

В рамках презентации состоялась дискуссия экспертов, на которой разобрали особенности развития креативного предпринимательства в регионах, рассказали о трудностях, с которыми они сталкивались во время развития своих организаций, а также обсудили, как именно Creative Russia Map может помочь им и прочим предпринимателям создавать новые бизнесы, проекты, наладить коммуникацию друг с другом.

Директор Новгородского фонда развития креативной экономики Юрий Весельев рассказал, что развитие креативных сфер требует времени. Первые три года эти процессы протекали незаметно, в то время как проводилась большая работа. "Мы образовывали людей, финансировали, трудоустраивали их. Потом помогали реализовывать и запускать проекты, продукты. Сейчас уже есть возможность увидеть результаты нашей работы и действовать дальше. Креативная индустрия в регионе - это пазл. От того, какие детали в него попадают, зависит, соберём мы картину или нет".

"В Якутии мы развиваем несколько направлений креативных индустрий, ключевыми являются информационные технологии, мобильные и видеоигры, кино и ювелирные изделия. Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, являются нехватка финансирования и недостаток информации. Карта сможет компенсировать отсутствие информации по структуре финансирования проектов на региональном и федеральном уровнях путем обращения в данные инстанции", - отмечает Афанасий Саввин, генеральный директор АО "Корпорация развития республики Саха".

По мнению всех участников дискуссии, карта позволит сделать структуру поддержки рынка креативных индустрий более понятной и прозрачной. Сейчас сервис находится в Beta-версии и доступен для постоянного обновления и пополнения новыми игроками.