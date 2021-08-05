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05.08.2021 15:48
Рубрика: Культура

Фильм "Последний наемник", сделанный с участием России, покоряет Netflix

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Star Media Фото: Star Media
Фото: Star Media

На платформе Netflix несколько дней назад состоялась премьера комедийного боевика "Последний наемник" (The Last Mercenary) режиссера Давида Шарона. Уже в первые дни показа картина продемонстрировала высокие результаты - она входит в топ-5 самых просматриваемых фильмов на Netflix в США, Франции, Германии, России и многих других странах.

Фото: Patrick Gardin/ AP Photo
Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix

Один из создателей компании-производителя фильма Apple Tree Vision - известный российский продюсер Влад Ряшин. Также Ряшин возглавляет компанию Star Media, проекты которой выходят на наших телеканалах и онлайн-платформах, многие из них, такие как "Романовы", "Мата Хари" и другие, хорошо известны в мире. В числе продюсеров "Последнего наемника" и Жан-Шарль Леви, и Олиас Барко.

По сюжету бывший агент французской секретной службы вынужден прервать "пенсию" и срочно вернуться во Францию: его сына необоснованно обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками. Герою в исполнении Жан-Клода Ван Дамма предстоит не только спасти сына, но и разобраться в запутанном клубке политических интриг на самом высоком уровне.

Критики уже окрестили фильм "ностальгическим экшном", отметили самоиронию суперзвезды 90-х, красоту декораций и локаций. О возвращении Ван Дамма на экраны написали ведущие мировые СМИ.

"The Last Mercenary - невероятно захватывающий проект, который позволяет мне заняться новым жанром. Я всегда был поклонником Жан-Поля Бельмондо и надеюсь поднять факел комедийного боевика по-своему. Сценарий очень удачно объединяет все эти элементы - красивая история, наполненная эмоциями, много экшна и юмора", - рассказал Ван Дамм изданию Deadline.

"Оригинальный фильм Netflix умело балансирует, предлагая свежую и оригинальную историю, которая опирается на сильные стороны актеров. The Last Mercenary - это Ван Дамм в своих лучших проявлениях: его комедийный аспект точен (вероятно, потому, что он играет на своем родном языке), а декорации в фильме вызывают глубокое удовлетворение", - пишет издание screenrant.com.

"Ожидания Star Media и наших партнеров Apple Tree Vision и Forecast Pictures оправдались. Комедийный боевик "Последний наемник" стабильно удерживает лидерские позиции по просмотрам в мире. По данным Netflix, на 4 августа фильм успешно входит в топ-5 в рейтинге США, Франции, Германии и многих других стран. Потребитель видео контента явно соскучился по такого рода формату и культовым актерам 90-х", - резюмирует Ряшин.

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