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05.08.2021 18:12
Рубрика: Экономика

Финансист объяснил, почему инвестирует в золото, а не биткоин

Текст: Евгения Думанская
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио объяснил, почему предпочитает вкладывать деньги в золото, а не в биткоин.

Далио сравнил биткоин с "цифровым золотом", и отметил, что имеет немного этой криптовалюты в своем портфеле, однако только с целью диверсификации и защиты от инфляции.

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Если же Далио столкнется с выбором, куда вложить деньги, то предпочтет золото. Как пояснил 71-летний миллиардер, этот актив уже очень давно помогает сохранить богатство и вполне предсказуем, в отличие от биткоина.

Есть у популярной криптовалюты, по мнению Далио, и другие минусы. Например, остается угроза запрета биткоина правительствами по всему миру. Он напомнил, что в 1934 году президент США Франклин Рузвельт запретил частным лицам владеть золотом, до этого был издан указ, обязывающий всех сдать золото государству по фиксированной цене, а несогласным грозил серьезный тюремный срок.

Кроме того, биткоин, как считают многие эксперты, подвержен влиянию спекуляций. В пользу этого говорит молниеносное изменение его курса - в апреле биткоин стоил 63 тысячи долларов за единицу, а потом упал вдвое. Сейчас стоимость криптовалюты находится близ отметки в 39 тысяч долларов.

"Следует быть осторожным с тем, куда вкладывать деньги<...>не стоит покупать много подобных активов только потому, что сейчас они на подъеме", - сказал Далио, отметив, что он не может предсказывать дальнейшую судьбу курса биткоина.

Экономика Финансы Инвестиции

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