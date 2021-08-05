Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе

По итогам 2020 года Германия признана крупнейшим в Евросоюзе производителем пива. Как следует из соответствующего доклада европейского статистического ведомства Eurostat, в странах ЕС в минувшем году было произведено в общей сложности 32 миллиарда литров содержащего алкоголь пива.

Причем 24% из них, или 7,5 миллиарда литров были сварены в Германии. Получается, что ФРГ уверенно занимает первое место по производству пенистого напитка среди стран-членов Европейского союза. На второй позиции по этому показателю разместилась Польша - 3,8 миллиарда литров. А далее следуют Испания и Нидерланды.

Правда, отмечает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на Eurostat, производство пива в Евросоюзе по сравнению с 2919 годом сократилось на 8%. Наиболее чувствительно это коснулось пивоваров из Италии, где отмечен спад почти наполовину.

Однако, если Германия заняла верхнюю строчку в пивной статистике ЕС, то по экспорту этого напитка она отстает от других конкурентов. Здесь на первое место вырвались Нидерланды. Страна экспортировала в пределах ЕС и в третьи страны 1,9 миллиарда литров, или 21% всего пивного экспорта Европейского союза. На втором месте обосновалась Бельгия с 1,7 миллиарда литров. Германия довольствуется лишь "бронзовым" пьедесталом, отправив за рубеж 1,5 миллиарда литров.