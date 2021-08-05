Германия выдала РФ чиновника, обвиняемого в земельных аферах в Подмосковье

По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Германии экстрадировали в Россию бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, задержанный обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой

По версии следствия, с 2004 по 2016 года Игорь Грыжанов и другие фигуранты внесли в межевые документы заведомо ложные сведения для незаконного приобретения права собственности на земельные участки в Чеховском районе Подмосковья. Также они изготовили подложные правоустанавливающие документы о передаче земельных участков площадью 1 486 га, 1 353 га и 5 099 га в собственность различных организаций и предоставили их в отделы Роснедвижимости (Росреестра) и Кадастровой палаты.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, на основании этих документов были совершены регистрационные действия, в результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 млн рублей.

Поскольку Грыжанов скрылся от правоохранительных органов, по поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в розыск. В августе 2020 года бывшего чиновника задержали на территории Германии, после чего ведомство направило запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В четверг вечером в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Игорь Грыжанов был доставлен в Москву.