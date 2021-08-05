Годовая инфляция в России снизилась до 6,45%

Годовая инфляция в России замедляется четвертую неделю подряд. По состоянию на 2 августа она составила 6,45%, следует из еженедельного обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

С начала года к 2 августа инфляция составила 4,53%.

По данным ведомства, основное сдерживающее влияние оказывает снижение цен на плодоовощную продукцию и дефляция в сфере услуг. "Динамика роста цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции на отчетной неделе замедлилась до 0,1% н/н (0,2 н/н неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров инфляция сохранилась на уровне прошлой недели", - говорится в обзоре.

В продовольственном сегменте темпы снижения цен ускорились до 0,3%. В сфере туристических и регулируемых услуг четвертую неделю подряд сохраняется дефляция на уровне 0,1%.

Ранее Центробанк дал прогноз по возвращению инфляции к цели в 4% к концу 2022 года.