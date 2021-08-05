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05.08.2021 01:27
Рубрика: В мире

Госдеп США потерял бутылку виски, подаренную Помпео властями Японии

Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AFP/Menahem KAHANA Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AFP/Menahem KAHANA
Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AFP/Menahem KAHANA

Госдепартамент США разыскивает бутылку виски стоимостью около шести тысяч долларов, которую в 2019 году подарили прежнему госсекретарю Майку Помпео. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

Фото: AFP/Jure Makovec
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Бутылка виски была получена от властей Японии. По американским законам Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки, стоимость которых превышает 390 долларов, пишет РИА Новости.

Однако, как следует из документов, это не самая дорогая бутылка алкоголя. Так, зампомощника экс-президента Дональда Трампа Мэтт Поттинджер получил от властей Японии бутылку виски стоимостью 8374 доллара. Ее местонахождение известно, а вот куда ее направить - пока решается.

Помпео получал и другие подарки, в том числе ковры из Узбекистана и ОАЭ, которые были переданы в различные учреждения США.

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