Госдеп США потерял подаренную Помпео властями Японии бутылку виски

Из Госдепа США пропала бутылка виски, которую японское правительство подарило бывшему главе ведомства Майку Помпео в 2019 году.

Так как по закону американские госслужащие могут оставить себе подарки лишь на сумму до 415 долларов, потеря напитка за 5800 долларов была признана весьма подозрительной. Адвокат Помпео Уильям Берк уже заявил, что его клиент даже не помнит, как ему дарили эту бутылку, и понятия не имеет, где она может находиться.

Как сообщила газета The New York Times, в американском внешнеполитическом ведомстве начали расследование пропажи. За много лет американские госслужащие сдали в правительственную коллекцию множество полученных подарков, превышающих обозначенный ценовой порог, и все это время из нее регулярно что-то пропадает - только об этом никто во всеуслышание не заявлял. Например, в отчете за 2002 год о проблемах "президентской подарочной системы" говорится, что после завершения срока бывшего хозяина Белого дома Билла Клинтона из его коллекции подарков пропало немало вещей. К примеру, восточный ковер за 1200 долларов, подаренный первой леди, золотая брошь за 4200 долларов в виде любимого музыкального инструмента Клинтона - саксофона и т. д.

Согласно отчету, эти предметы якобы "так и не были переданы персоналом президенту". Кстати, при Клинтоне, как следует из документа, Белый дом нередко специально занижал цену полученных подарков, чтобы президентская чета могла их забрать. Например, как-то раз пальто от фирмы Salvatore Ferragamo оценили всего в 800 долларов, хотя его реальная цена была от 1600 до 2000 долларов.