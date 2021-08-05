Японский министр назвал беспрецедентной скорость распространения COVID-19

Власти Японии заявили о "беспрецедентной скорости распространения COVID-19" в ряде регионов страны. "Раньше такого не наблюдалось", - заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура.

По данным РИА Новости, четвертого августа в Стране восходящего солнца выявлены рекордные 14,2 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. Прошлый "антирекорд" был зафиксирован 31 июля.

В связи с ухудшением эпидобстановки принято решение усилить коронавирусные ограничения еще в восьми префектурах: Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Айти, Сига и Кумамото. Там предполагается ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита.

Аналогичные меры были введены в июле в префектурах Хоккайдо, Исикава, Киото, Хёго и Фукуока. А еще в шести префектурах - Токио, Окинаве, Сайтаме, Канагаве, Тибе и Осаке - действует более жесткий режим чрезвычайной ситуации. Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.