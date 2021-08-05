Идрис Эльба рассказал о новом фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

В российский прокат выходит фильм, претендующий на звание одной из самых громких премьер года - "Отряд самоубийц: Миссия навылет" режиссера и сценариста Джеймса Ганна. Эта супергеройская картина - сиквел к "Отряду самоубийц" Дэвида Эйра (2016-й год) и десятый по счету фильм из вселенной комиксов DC.

В ожидании выхода фильма зрители в прошлом году смотрели о оценивали другой из той же вселенной - "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Теперь Харли в исполнении Марго Робби снова с нами, но уже не одна, а в "Отряде...". А вместе с ней такие звезды, как Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне, Виола Дэвис и другие. Первое впечатление о фильме - создатели ставили перед собой задачу - ни в чем не ограничивать свою фантазию. Правда, иногда они сами об этом забывают. Впрочем, кто лучше расскажет об этом, чем один из участников процесса? Идрис Эльба, сыгравший главного в отряде - Роберта Дюбуа - он же "Бладспорт" - делится впечатлениями.

Если бы нужно было описать этот фильм одним словом, какое вы выбрали бы?

Идрис Эльба: Чрезвычабельный.

Помните свои первые мысли и чувства после того, как прочли сценарий?

Идрис Эльба: Мне пришлось перечитать его раза три. Первой реакцией было: "Что?". Во второй я уже сосредоточился на персонаже и попытался понять сюжет, чтобы разобраться, как именно Джеймс Ганн намеревался воссоздать "Отряд самоубийц" в новой части. Для этого пришлось копнуть поглубже. Между прочим, перед тем, как я получил сценарий, мы с Джеймсом встретились, и он меня предупредил - сказал: "Прочти, а потом перечитай заново. Потом ложись спать и наутро повтори". Так что я здорово повеселился. Сценарий задевает душу. "Отряд самоубийц" в целом не отличается добротой, но так вышло, что мы собрались ради истории, которой Джеймс хотел тронуть зрителя.

В детстве вы увлекались комиксами? У вас был любимый супергерой?

Идрис Эльба: Мне нравился Человек-Паук. А еще Супермен. Я обожал Флэша Гордона. У меня с ним обои были. Знаю некоторых любителей классики, и Джеймс Ганн - среди них. Вот он - настоящий фанат старых комиксов. К несчастью, я не такой.

Как вы готовились к роли Бладспорта?

Идрис Эльба: Знаете, Джеймс - вот кто все держал в голове. Он все продумал. Это было похоже на то, как если бы вы зашли к художнику в мастерскую, а он вам: "Сейчас будем рисовать картину, и ты мне поможешь. Вот кисть, а вот - мой любимый цвет". Это было сродни попаданию внутрь его головы. Непривычно, в каком-то смысле. Знаете, бывало, снимаем фильм, а режиссер не написал материал, и все как-то скомкано выходит. Здесь было иначе: Джеймс реально вжился в сюжет и в сценарий. Это здорово - смотреть на все глазами.

Каков Джеймс Ганн на съемочной площадке. Отличается от других режиссеров?

Идрис Эльба: Когда режиссер проникает в каждую букву сценария, принимает каждое решение по студийному свету и реквизиту, он уже художник. В нашем случае - Художник с большой буквы. Джеймс очень педантичен, в хорошем смысле слова. Он работает в своем стиле и знает, чего ищет: "если мы не нашли, значит, не нашли; будем искать, пока не отыщем". И это всегда было здорово, потому, что по мере работы мы понимали, каким должен быть дух этой картины. Но вместе с тем Джеймс дает много свободы. Мы с Джоном Синой получили даже больше других, "на вырост" для наших персонажей. Когда я прочел сценарий, у моего героя даже не было имени. Было вроде: "Окей, мы пока не придумали, как его назвать". Так что нам оставили много пространства для роста.

Как бы вы определили обстановку на площадке?

Идрис Эльба: Динамичная. Мы изрядно повеселились. И многому научились, между прочим! Люди совершенно по-разному воспринимали один и тот же текст. Порой рождались настоящие перлы. Я вроде нечасто играю в комедиях, но вот попал в команду, которая реально вас рассмешит. В общем, поработали отлично - очень бодро и разнообразно. Было похоже на участие в Олимпиаде (смеется).

Вы упомянули Джона Сину. Ваши персонажи образуют интересный дуэт...

Идрис Эльба: Джон Сина - золото, а не парень. Я всегда болел за него на соревнованиях по рестлингу, был фанатом его шоу, а теперь - и актерской игры. Он хорош во всем и не перестает учиться. Очень отзывчивый, открытый - порой даже неуютно, насколько (смеется). И вдобавок он - гений импровизации. Уровня Джей-Зи ("Джей-Зи" - популярный американский рэпер - прим. С.А.) вот как хорош. Было здорово наблюдать, как он "лепит" своего персонажа. А Джеймс все это время подкидывал уголь в топку, подпитывал энергию нашего взаимодействия. Говорил: "Попробуйте так, попробуйте этак. А если вот так?". Съемочные площадки были приличных размеров, так что Джеймс порой находился на другом конце, в аппаратной с микрофоном, и мы слышали только "голос с небес", который подбивал нас на дурачества.

Фильм выходит в такое время, когда зрители только начинают возвращаться в кинотеатры. Что, по-вашему, они вынесут из этой картины, учитывая все необычные обстоятельства?

Идрис Эльба: У нашего нового фильма особенный размах, так что надеюсь, люди поймут, что фантазия не умерла. То, что мы делаем, замешано на сочинительстве. Благодаря ему люди на этой планете сложились как вид. И вот, когда вместе собираются так много классных сочинителей и рассказывают фантастическую и трогательную историю, по-моему, зрителю это должно понравиться. Я хочу, чтобы люди снова полюбили кино, ведь зрительская любовь - вот что питает нашу индустрию. Поэтому я надеюсь, что зритель скажет: "Эй, друг, я посмотрел новый "Отряд самоубийц", и это было круто, потому что напомнило мне, почему я люблю кино".

У вас довольно много сцен с Даниэлой Мелшиор, которая играет Крысолова-2. Как ощущения от съемок с крысами? Не у персонажа, Бладспорта, а лично у вас?

Идрис Эльба: Должен сказать, когда начались съемки, я спросил Джеймса: "У нас правда будут настоящие крысы?". Он ответил: "Нет". Я сказал: "Отлично". "Не любишь крыс?", - спросил он. "Не особо", - говорю. Потом, уже на площадке, когда Виола (речь о Виоле Дэвис, которая играет Аманду Уоллер, отправившую отряд выполнять спецмиссию - Прим. С.А.), у которой серьезная крысофобия, сказала, что не может с ними сниматься, я сказал себе: "Окей, мой персонаж терпеть не может крыс. Я могу использовать чужой пример". Так что я начал перенимать ее поведение. Иногда специально ее пугал: "Боже мой, там крыса!". И смотрел, как она себя поведет, чтобы потом использовать это в игре. Дэвис, кстати, пока об этом не знает (смеется).