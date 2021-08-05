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05.08.2021 14:38
Рубрика: Культура

Итан Хоук станет звездой фестиваля в Карловых Варах

Текст: Валерий Кузнецов
Американский актер и режиссер Итан Хоук получит Президентский приз на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах.
Кадр из фильма "Дневник пастыря". Фото: Кинопоиск Кадр из фильма "Дневник пастыря". Фото: Кинопоиск
Кадр из фильма "Дневник пастыря". Фото: Кинопоиск

"Мы с волнением примем в Карловых Варах артиста, которым восхищаемся на протяжении многих лет, - говорится в заявлении художественного директора фестиваля Карела Оша и исполнительного директора Кристофа Муши. - В 2018 году Карловарский фестиваль чествовал Кинообщество Остина, и теперь большая честь продолжить эти акты признания, чествуя актера и режиссера, который тесно связан с независимым кинопроизводством Техаса".

Фото: Предоставлено Look Film
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Хоук представит на кинофестивале свою последнюю крупную работу в фильме Пола Шредера "Дневник пастыря" (2017). Кроме того, в последние годы актер занялся литературным творчеством, и его романы "Яркий луч темноты", "Самый жаркий штат" и "Испепеленная среда", его книга для детей "Правила для рыцаря" стали бестселлерами.

Разносторонне талантливая личность, Итан Хоук начал свою блестящую актерскую карьеру в фильме Питера Уира "Общество мертвых поэтов". В начале 90-х появились такие его сильные роли, как в драме "Белый клык", в комедии "Реальность кусается", в знаменитой трилогии Ричарда Линклейтера "Перед восходом", "Перед рассветом" и "Перед полуночью". Затем он много раз появлялся в картинах Линклейтера, а за роль в фильме "Отрочество" был номинирован на Академическую премию.

В 2001 году он впервые выступил в качестве режиссера музыкально-романтической драмы "Стены Челси" с Умой Турман и Крисом Кристоферсоном. В 2014 году фестиваль в Теллурайде показал его дебют в документальном кино - фильм о легендарном пианисте Сеймуре Бернстайне "Сеймур: краткое представление". Среди его новейших режиссерских работ - "Блэйз" о жизни легенды техасского андеграунда Блэйз Фоли, фильм был с большим успехом показан на фестивале "Сандэнс".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кинофестиваль в Карловых Варах

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