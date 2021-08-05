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Текст:   Матвей Линник 
07:58 05.08.2021

Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой

Любая проверка квартиры должна проходить при наличии веских оснований и специальных документов. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Фото: Istock
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По его словам, с проверкой могут прийти сотрудники коммунальных служб, контролирующие потребление энергии. В этом случае они обязаны предупредить собственника жилья за 14 дней до визита, указав предположительную дату и время.

"Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение, и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", - уточнил юрист.

Если договориться о дате проверки не удалось, то коммунальные службы могут обратиться в суд, который, скорее всего, вынесет решение в их пользу и обяжет обеспечить допуск в квартиру, отметил Миронов.

Попасть в жилое помещение для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут попытаться "аварийщики", однако даже им закон не дает права силового метода проникновения. Правда, и за последствия аварии платить придется тому, кто препятствовал ее устранению, предупредил специалист.

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