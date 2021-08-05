Южная Осетия - трагедия и героизм "08.08.08"

Поздним вечером 7 августа 2008 года грузинские войска атаковали мирно спящий город Цхинвал. Российской армии удалось выбить агрессоров из зоны конфликта в течение пяти дней. Итогом стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. О своем отношении к тем событиям рассказывает Вадим Бровцев, председатель правительства Республики Южная Осетия в 2009-2012 годах, и.о. президента РЮО в 2011-2012 годах, политик, экономист и общественный деятель.

Вадим Владимирович, вы хорошо знаете обо всем, что происходило и происходит в республике, в том числе и о трагедии 8 августа 2008 года, вошедшей в историю как события "08.08.08". Какие оценки, спустя годы, можно дать произошедшему военному конфликту?

Вадим Бровцев: Да, я относительно продолжительное время работал в Южной Осетии на различных должностях, и хочу сказать, что до глубины души полюбил Южную Осетию, ее народ за его стойкость, принципиальность и последовательность.

В отношении оценок событий того времени. Это действительно была вероломная военная агрессия правящего режима Грузии против маленького народа, более того, попытка его истребления, а также агрессия против российских миротворцев. С этим событием связан и глубоко взвешенный, нравственный поступок России по защите народа Южной Осетии. Руководство страны знало, на что шло. Тогда государство стояло перед трудным выбором: либо защитить братский народ, который просил о помощи, либо пойти на поводу "коллективного Запада", поддержавшего грузинскую агрессию. Россия сделала свой выбор - несмотря ни на что защитила Южную Осетию. Это был поступок, достойный великой страны. Убежден, мы всегда будем гордиться таким выбором. Важно сказать, что у руководства России стояли люди, сумевшие принять такие ответственные решения: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Николай Патрушев и многие другие. Судьба дала мне возможность в последующем общаться со многими из них и, убежден, что как тогда, так и сейчас у руля России надежное руководство. Дань уважения и благодарность также и многим руководителям Южной Осетии, в частности Анатолию Бибилову, Станиславу Кочиеву, Валерию Валиеву, Дмитрию Медоеву, Балле Бестауты и многим другим, с кем мне довелось конструктивно сотрудничать.

Вы работали не только руководителем правительства, но и некоторое время исполняли обязанности президента республики. Что было главным для вас, что запомнилось прежде всего?

Вадим Бровцев: Это были самые сложные и одновременно самые счастливые годы моей жизни. Сложность проявлялась во всем, особенно в вопросах преодоления последствий послевоенной разрухи, при восстановлении системы управления, решении многочисленных социальных проблем, налаживании конструктивных взаимоотношений с местными элитами.

Но не только я, но и все, кто работал тогда в системе государственного управления, от президента республики до рядового госслужащего, осознавали важность нашей общей, прежде всего, гуманитарной миссии. От нас зависело многое и, главное, - восстановление мирной жизни народа Южной Осетии. Работали фактически круглосуточно.

Вы уже давно не работаете в Южной Осетии, но, вероятно, следите за происходящими там процессами. Как вы их оцениваете?

Вадим Бровцев: Главное, что в Южной Осетии мир. Ее население абсолютно и надежно защищено от любых форм агрессии. И это позволило людям приступить к созидательной жизни. Сегодня Республика Южная Осетия состоялась и утвердила свою государственность. Ее уже признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и некоторые другие страны. Расширяется межрегиональное сотрудничество, постепенно и целенаправленно развивается экономика. Фактически восстановлена социальная сфера, получили эффективное развитие здравоохранение, образование, наука и культура.

Особо следует обратить внимание на процессы, связанные с сохранением и развитием южноосетинской культуры, о чем, в частности, красноречиво свидетельствует работа Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова, Государственного ансамбля песни и танца "Симд" имени Бориса Галаева, ряда других творческих организаций и коллективов. Жители Южной Осетии бережно и трепетно заботятся о воспитании подрастающего поколения. Восстановлен и успешно работает Республиканский дворец детского творчества в Цхинвале и аналогичные структуры по всей республике. В целом, народ Южной Осетии строит свою жизнь самым ответственным образом и достаточно эффективно.

Какие основные выводы, на ваш взгляд, следует сделать в связи событиями августа 2008 года?

Вадим Бровцев: Прежде всего, события тех лет показали, что рано или поздно справедливость всегда восторжествует. Россия, защитив народ Южной Осетии, еще больше укрепилась в своем духовном величии, а также в осознании того, что в этом сложном мире необходимо быть готовым не только к собственной защите, но и своих исторических союзников, соотечественников. Так было в нашей истории всегда, и наше время - не исключение. Многие вновь увидели в России великую державу, гаранта мира и безопасности.

Наш народ повсеместно поддержал защиту Южной Осетии. Я свидетель того, как многие коллективы и даже отдельные граждане России стремились максимально помочь Южной Осетии в сложное для нее время. Такое не забывается. Известные всему миру события "08.08.08" и защита Южной Осетии Россией, а также братская гуманитарная помощь местному населению войдут в историю как яркий пример взаимоотношений между народами на принципах справедливости и государственной ответственности.