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05.08.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Система личных платежей

Каждый второй перевод по номеру телефона россияне делают сами себе
Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
В первом полугодии 2021 года россияне совершили 275 млн переводов на сумму 1,6 трлн рублей через систему быстрых платежей (СБП). Около половины из них - перечисления между своими счетами в разных банках (так называемые Ме2Ме переводы). Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Банка России. По словам представителей регулятора и банкиров, эта тенденция продолжится.

Me2Me-перевод может понадобиться, чтобы, например, оплатить крупную покупку, открыть вклад или внести очередной платеж по кредиту. Клиенту не придется отдельно заходить в приложение каждого банка и делать перевод. Достаточно открыть приложение той кредитной организации, на счет в котором необходимо перечислить деньги. Можно сделать это с мобильного телефона или с компьютера.

Фото: iStock
За год количество переводов через систему быстрых платежей увеличилось в 3 раза

Если вы перечисляете с помощью СБП меньше 100 тысяч рублей в месяц, комиссии не будет. Если общая сумма переводов больше этой суммы в месяц, придется отдать до 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод. Действуют и лимиты: за один раз нельзя перевести больше 600 тысяч рублей. Минимального порога нет.

Как уточнили в пресс-службе Банка России, более 30 млн граждан на сегодня воспользовались СБП хотя бы раз (почти в пять раз больше по сравнению с первым полугодием 2020 года).

"Мы видим тренд на рост популярности Me2Me-переводов, - указали в пресс-службе Райффайзенбанка. - При этом переводы на карты Райффайзенбанка двукратно выросли в объемах переводов - каждый месяц они росли на 15-20%".

"В среднем россиянин является клиентом двух банков, и периодически переводит средства между своими банковскими картами, - пояснили в пресс-службе банка "Открытие". - Совершать перевод по номеру телефона удобнее, чем вводить 16-значный номер карты при переводе с карты на карту или все банковские реквизиты получателя при переводе по реквизитам".

Перевод самому себе в другой банк может понадобиться для оплаты крупной покупки, открытия вклада или платежа по кредиту

Переводы между собственными счетами - одна из наиболее распространенных операций, поэтому доля в 50% на Me2Me-переводы и даже выше характерна не только для операций через СБП, но и для обычных переводов с карты на карту, отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Но с учетом лояльной тарифной политики СБП клиенты банков все чаще предпочитают пользоваться именно этим сервисом, - указал Бахтин. - Цели могут быть разными - к примеру, пополнение дебетовой карты в другом банке, по которой лучше программа лояльности (кешбэк, скидки и прочее), погашение кредита в другом банке или же приобретение инвестиционных продуктов".

Фото: Сергей Михеев
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Тренд на рост популярности СБП на рынке продолжится, уверены и в ВТБ. "Его доля поступательно растет и при этом еще имеет большой потенциал", - пояснили в пресс-службе банка". В Московском кредитном банке ожидают "сохранения роста основных показателей СБП в течение ближайших лет".

"Тренд продолжится по нескольким причинам, - пояснил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея. - По результатам наших опросов в начале 2021 года, 22% россиян были клиентами двух и более банков. СБП в таких случаях помогает удобно и быстро перевести деньги со счета на счет независимо от банков. Во-вторых, функционал СБП расширяется, в том числе и на платежи магазинам. Люди больше узнают про систему и начинают ей доверять. В-третьих, как с большинством инноваций, принятие технологий клиентами проходит стадиями. СБП - относительно недавняя инновация. Сейчас мы видим наращивание базы клиентов, которые сомневались".

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