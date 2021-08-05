Когда цены на еду вернутся к уровню допандемийных лет

Мировые цены на продовольствие ожидаемо снижаются второй месяц подряд на фоне поступления нового урожая. Но сейчас стоимость основной продукции АПК на треть выше, чем в июле 2020 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В июле цены на зерновые опустились на 3% за месяц. Но это на 29,6% выше, чем годом раньше. Цены на кукурузу в ожидании хорошего урожая просели на 6%. Из-за низкого спроса на 6,4% снизилась стоимость ячменя. А вот пшеница подросла в цене на 1,8% до самого высокого уровня с 2014 года. Длительная засуха привела к снижению урожая пшеницы в Канаде и США. В Европе урожай оказался под угрозой, наоборот, из-за ливней. А в России первые убранные урожаи пока несколько ниже ожидаемого, поясняют в ФАО.

Цены на молочную продукцию в июле снизились на 2,8%. Но это все равно выше, чем в июле 2020 года на 14,5%. На растительные масла цены за месяц снизились на 1,4%, но пока они тоже выше многолетних значений.

Подорожали на мировом рынке сахар и мясо. После четырех месяцев роста цены на сахар достигли самого высокого уровня с марта 2017 года. Основная причина - засуха, а потом заморозки в Бразилии, крупнейшем экспортере сахара. Из мяса больше всего выросло в цене птица - увеличился спрос со стороны стран Восточной Азии.

В России корреляция с мировыми ценами ощущается по тому продовольствию, которое мы экспортируем в большом объеме. О заметном влиянии мировых цен на продовольствие на ускорение инфляции в России говорил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В июле мировые цены на продовольствие снизились на 1,2%. Но сейчас они выше на 31%, чем год назад

Цены на пшеницу, по экспорту которой Россия является мировым лидером, сейчас на внутреннем рынке тоже подросли, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Отчасти это может быть и результатом спекуляций, признает эксперт. Но все-таки такая картина - следствие объективных причин. В начале августа Росстат уточнил данные по посевным площадям под основными культурами. Из-за гибели озимых площади под пшеницей оказалось меньше на 1,3 млн га, чем в прошлом году. Да и на полях ситуация сейчас не везде благоприятная, говорит эксперт.

При этом Корбут уверен, что цены на основное продовольствие все-таки вернутся к допандемийному уровню. В 2020 году цены подстегнули вливания денег со стороны крупнейших стран на фоне пандемии. Но высокие цены - всегда стимул для наращивания производства. А больше вырастили - меньше цены. В 2010 году стоимость продовольствия также находилась на многолетних максимумах (в России стояла засуха). Но потом понемногу производство росло, и цены снизились. "Сейчас новый цикл. Возврат к прежним ценам неизбежен. Другое дело, что ненадолго - дальше наложится изменение климата", - говорит эксперт.

А, например, по мясу у России серьезной зависимости от мировых цен не наблюдается - пока мы не слишком заметный игрок на мировом рынке. К тому же по разным видам мяса ситуация может кардинально различаться в разных странах в зависимости от многих факторов, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Для России некоторый рост цен на мясо - это следствие неблагоприятной обстановки с болезнями животных в конце прошлого - начале этого годов (грипп птиц и африканская чума свиней). Кроме того, на мясо сохраняется высокий спрос: на фоне многих других продуктов оно дорожает не так сильно. Да и теплое лето выгоняет россиян на улицы, и, значит, шашлыки жарят чаще обычного.

Между тем

На прошлой неделе Росстат зафиксировал дефляцию на уровне 0,06%. В годовом выражении инфляция в России замедлилась до 6,45% с 6,49% неделей ранее, говорится в обзоре минэкономразвития. Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг, указывают в министерстве.

Так, динамика роста цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции на отчетной неделе замедлилась до 0,1% (0,2% неделей ранее). Цены на плодоовощную продукцию снизились за неделю в среднем на 3,1%. Морковь подешевела сразу на 11,3%. Цены на картофель снизились на 6,4%. По словам замглавы минпромторга Виктора Евтухова, цены на овощи "борщевого набора" снижаются и у производителей, и у торговых сетей. При этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, утверждает он.