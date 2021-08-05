Это и цифровые технологии проектирования, которые позволяют выявлять и исправлять ошибки фактически "на стадии чертежа". Отдельные элементы здания, иногда проектируемые разными специалистами, сводятся в единую модель, и если что-то не стыкуется, система должна сигнализировать об этом. Или подсказывать строителям, где нужно, например, предусмотреть дополнительные отверстия в стенах для прокладки инженерных коммуникаций.
Выступая весной перед Федеральным Собранием, президент РФ попросил правительство подготовить четкий пошаговый план повсеместного использования цифрового проектирования.
Переход на цифровые технологии проектирования повысит качество и строительства, и последующей эксплуатации жилья. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.
Со следующего года на использование BIM-технологий должны перейти все стройки, где используются бюджетные деньги. "Я понимаю, что не все смогут это сделать, не все к этому готовы. Но мы специально сделали такой срок, чтобы все начали подтягиваться к этому вопросу", - сказал Хуснуллин. Будущее за BIM-технологиями, подчеркнул он. Переход на BIM-технологии позволит быстрее, проще и качественнее проектировать и даже впоследствии эксплуатировать здания.
Это и использование цифровой модели здания при дальнейшей эксплуатации дома. Та же управляющая компания будет точно знать расположение коммуникаций и любых других конструкций дома. А, например, цифровая копия промышленного предприятия может использоваться при модернизации или реконструкции производства, при установке новых технологических линий или их замене, оптимизации внутренней логистики производственных участков и зон хранения, приводит пример BIM-координатор Bilfinger Tebodin Ирина Конаныхина.
Это и электронный документооборот. Например, предполагается создать суперсервис "Цифровое строительство". На первом этапе он будет касаться индивидуального жилищного строительства. Над этим сервисом работает ДОМ.РФ совместно с минстроем и минцифрой. Можно будет в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией, строительную компанию и банк для получения ипотеки. Позже предполагается расширить суперсервис на строительство многоквартирных домов.
Цифровизация строительной отрасли должна сократить сроки и стоимость строительства, повысить производительность труда, обеспечить сокращение обязательных требований без снижения базовых требований безопасности, параметрическое, риск-ориентированное техническое нормирование, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Александр Козлов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Это необходимо для достижения национальных целей - увеличения объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. На уровне регионов должны быть созданы информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, автоматизирован строительный надзор, работа органов экспертизы.
Переход на "цифру" всей отрасли в целом может занять несколько лет, поскольку это потребует дополнительных затрат, отмечает руководитель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при минстрое, президент ГК "Основа" Александр Ручьев. Тем не менее этот процесс уже идет, многие девелоперы уже несколько лет строят с применением BIM-технологий и осуществляют контроль с помощью цифровых платформ.
Использование IT-технологий в строительной индустрии все больше становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности, говорит Конаныхина. К тому же в России принят федеральный проект "Цифровое государственное управление", который предусматривает автоматизацию всех этапов жизненного цикла недвижимости, от проектирования до эксплуатации зданий, что, безусловно, также свидетельствует о скорой трансформации строительного сектора в сторону цифры.
По данным консалтинговой компании KPMG и платформы PropTech Russia, 52 процента строительных компаний уже имеют пять и более IT-решений. У 14 процентов компаний они интегрированы в единую систему. Свыше 60 процентов строительных организаций используют цифровые технологии для принятия стратегических, операционных, инвестиционных решений. У половины из них есть собственные разработки.
Уход в цифру ускорила пандемия. Многие строительные компании переходили на IT-технологии, чтобы организовать удаленную работу. По данным консалтинговой компании EY, цифровизация в строительной области в течение следующих десяти лет позволит сократить годовые расходы организаций на 12-20 процентов, добавляет Конаныхина. Это еще один довод в пользу цифры.
Цифровые технологии в целом и BIM-проектирование в частности поначалу требуют затрат от застройщиков - необходимо не только приобрести или разработать программу, но и обучить сотрудников пользоваться ею. Однако в итоге это снижает затраты. Во-первых, за счет раннего выявления недочетов в проектировании. Без внедрения BIM они нередко обнаруживаются уже в процессе строительства, отмечает руководитель проектного института ГК "А101" Александр Казаков. Это приводило к остановке работ и дополнительным непредвиденным затратам. Во-вторых, за счет ускорения процесса BIM-технологии позволяют девелоперам экономить от 20 до 50 процентов времени на проектирование. Это влияет на сроки реализации проекта и, как следствие, на его экономику - срок реализации учитывается, например, при определении условий получения банковского финансирования, отмечает эксперт.