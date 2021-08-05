Цифровизация строительства - понятие многогранное.

Это и цифровые технологии проектирования, которые позволяют выявлять и исправлять ошибки фактически "на стадии чертежа". Отдельные элементы здания, иногда проектируемые разными специалистами, сводятся в единую модель, и если что-то не стыкуется, система должна сигнализировать об этом. Или подсказывать строителям, где нужно, например, предусмотреть дополнительные отверстия в стенах для прокладки инженерных коммуникаций.

Выступая весной перед Федеральным Собранием, президент РФ попросил правительство подготовить четкий пошаговый план повсеместного использования цифрового проектирования.

Переход на цифровые технологии проектирования повысит качество и строительства, и последующей эксплуатации жилья. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

Со следующего года на использование BIM-технологий должны перейти все стройки, где используются бюджетные деньги. "Я понимаю, что не все смогут это сделать, не все к этому готовы. Но мы специально сделали такой срок, чтобы все начали подтягиваться к этому вопросу", - сказал Хуснуллин. Будущее за BIM-технологиями, подчеркнул он. Переход на BIM-технологии позволит быстрее, проще и качественнее проектировать и даже впоследствии эксплуатировать здания.

Отдельные элементы здания, иногда проектируемые разными специалистами, сводятся в единую модель

Это и использование цифровой модели здания при дальнейшей эксплуатации дома. Та же управляющая компания будет точно знать расположение коммуникаций и любых других конструкций дома. А, например, цифровая копия промышленного предприятия может использоваться при модернизации или реконструкции производства, при установке новых технологических линий или их замене, оптимизации внутренней логистики производственных участков и зон хранения, приводит пример BIM-координатор Bilfinger Tebodin Ирина Конаныхина.

Это и электронный документооборот. Например, предполагается создать суперсервис "Цифровое строительство". На первом этапе он будет касаться индивидуального жилищного строительства. Над этим сервисом работает ДОМ.РФ совместно с минстроем и минцифрой. Можно будет в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией, строительную компанию и банк для получения ипотеки. Позже предполагается расширить суперсервис на строительство многоквартирных домов.

Предполагается создать суперсервис "Цифровое строительство", на первом этапе он будет касаться индивидуального жилищного строительства

Цифровизация строительной отрасли должна сократить сроки и стоимость строительства, повысить производительность труда, обеспечить сокращение обязательных требований без снижения базовых требований безопасности, параметрическое, риск-ориентированное техническое нормирование, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Александр Козлов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Это необходимо для достижения национальных целей - увеличения объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. На уровне регионов должны быть созданы информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, автоматизирован строительный надзор, работа органов экспертизы.

Переход на "цифру" всей отрасли в целом может занять несколько лет, поскольку это потребует дополнительных затрат, отмечает руководитель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при минстрое, президент ГК "Основа" Александр Ручьев. Тем не менее этот процесс уже идет, многие девелоперы уже несколько лет строят с применением BIM-технологий и осуществляют контроль с помощью цифровых платформ.

Использование IT-технологий в строительной индустрии все больше становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности, говорит Конаныхина. К тому же в России принят федеральный проект "Цифровое государственное управление", который предусматривает автоматизацию всех этапов жизненного цикла недвижимости, от проектирования до эксплуатации зданий, что, безусловно, также свидетельствует о скорой трансформации строительного сектора в сторону цифры.

60 процентов строительных организаций уже используют цифровые технологии для принятия решений

По данным консалтинговой компании KPMG и платформы PropTech Russia, 52 процента строительных компаний уже имеют пять и более IT-решений. У 14 процентов компаний они интегрированы в единую систему. Свыше 60 процентов строительных организаций используют цифровые технологии для принятия стратегических, операционных, инвестиционных решений. У половины из них есть собственные разработки.

Уход в цифру ускорила пандемия. Многие строительные компании переходили на IT-технологии, чтобы организовать удаленную работу. По данным консалтинговой компании EY, цифровизация в строительной области в течение следующих десяти лет позволит сократить годовые расходы организаций на 12-20 процентов, добавляет Конаныхина. Это еще один довод в пользу цифры.

Цифровые технологии в целом и BIM-про­ек­ти­ро­ва­ние в частности поначалу требуют затрат от застройщиков - необходимо не только приобрести или разработать программу, но и обучить сотрудников пользоваться ею. Однако в итоге это снижает затраты. Во-первых, за счет раннего выявления недочетов в проектировании. Без внедрения BIM они нередко обнаруживаются уже в процессе строительства, отмечает руководитель проектного института ГК "А101" Александр Казаков. Это приводило к остановке работ и дополнительным непредвиденным затратам. Во-вторых, за счет ускорения процесса BIM-технологии позволяют девелоперам экономить от 20 до 50 процентов времени на проектирование. Это влияет на сроки реализации проекта и, как следствие, на его экономику - срок реализации учитывается, например, при определении условий получения банковского финансирования, отмечает эксперт.