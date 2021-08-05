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05.08.2021 18:42
Рубрика: Экономика

Наставники возвращаются

В корпоративном обучении используют как новые, так и давно известные инструменты
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 177(8528)
Мир меняется очень быстро буквально каждый день, и это заставляет совершенствоваться каждого из нас. "Выигрывает тот, кто быстрее всех учится", - такую формулу вывела генеральный директор eLearning center Елена Тихомирова.
С помощью наставников будущие строители осваивают сложные и уникальные технологии. Фото: Photoxpress С помощью наставников будущие строители осваивают сложные и уникальные технологии. Фото: Photoxpress
С помощью наставников будущие строители осваивают сложные и уникальные технологии. Фото: Photoxpress

Сегодня, чтобы быть успешным и востребованным, необходимо постоянно получать новые знания и овладевать дополнительными навыками. Это справедливого как для каждого отдельного человека, так и для больших компаний и корпораций. Именно поэтому все больше компаний уделяют особое внимание корпоративному обучению своих сотрудников.

Фото: iStock
Вузы и компании РФ объединились для исследований онлайн-образования

Корпоративное обучение может быть настроено под разный спектр задач. Это и практические навыки для молодых специалистов, только что пришедших из вуза, и повышение квалификации персонала, и трамплин для карьерного роста.

Используется этот формат и для переподготовки сотрудников старшего возраста, помощи им в освоении новых знаний и навыков.

Конечно, с одной стороны, пройти повышение квалификации сотрудники могут и на внешних курсах. Однако такой путь не всегда возможен. Особенно если в компании есть какие-то уникальные продукты и технологии и научиться работать с ними невозможно где-то еще.

Строительные компании знают, что сегодня, для того чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, важно применять технологии и материалы, которые помогут сократить издержки, продлить срок службы построенных объектов, а также сократят сроки самого строительного процесса. Все подобные материалы и технологии, как правило, новые, а значит, необходимо обучать персонал работе с ними. И конечно же, удобнее всего сделать это в пределах собственной компании.

Чтобы быть успешным и востребованным, необходимо постоянно получать новые знания и овладевать дополнительными навыками

Коме того, корпоративное обучение - это важная составляющая корпоративной культуры. Исследования показывают, что так называемые корпоративные университеты являются хорошей основой для развития сотрудников, сплочения коллектива и повышения лояльности к компании.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, что 73 процента респондентов считают, что в каждой компании должна быть система корпоративного обучения, и самым положительным образом относятся к работодателям, уже внедрившим что-то подобное.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Среди тех, кто проходил обучение в своей компании, большинство (68 процентов) остались довольны и процессом, и результатом.

Пандемия сильно изменила внутрикорпоративную индустрию обучения. Очные тренинги и курсы перекочевали в онлайн.

"Одно из главных преимуществ онлайн-формата корпоративного обучения - отсутствие строгих ограничений на численность аудитории и количество программ, а также отсутствие привычных организационных нюансов, с которыми обычно сталкивается руководство компании в офлайне, - поясняет руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Наконец, онлайн-обучение - прекрасная возможность сэкономить бюджет компании, именно поэтому в последнее время могло наблюдаться сокращение бюджетов на обучение сотрудников, однако качество обучения нисколько от этого не пострадало".

Однако многие работодатели отметили, что переход в онлайн потребовал существенной корректировки существующих обучающих программ.

Сотрудники, у которых был ментор, в несколько раз лучше справляются со своими производственными обязанностями, дольше работают в компании, более лояльны и удовлетворены условиями труда

"Практика показала, что нельзя просто взять и записать на видео офлайновый обучающий курс, а потом демонстрировать его сотрудникам, - считает доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина. - Эффективность от такого метода будет довольно маленькой. Это связано с тем, что восприятие одной и той же информации онлайн или офлайн происходит по-разному. Усваивать информацию проще и легче во время "живого" общения. Сидеть же перед экраном, как оказалось, сложнее. Именно поэтому сегодня популярны курсы, когда обучающийся не просто пассивно слушает лекцию, а принимает в ней активное участие. У него включены микрофон и камера, он видит и преподавателей, и учеников, может в режиме реального времени задавать вопросы. И преподаватель постоянно обращается то к группе в целом, то лично к каждому. Такой подход делает более эффективным обучением и выполняет еще одну немаловажную функцию - способствует преодолению разобщенности коллектива, что неизбежно происходит при удаленном формате занятости".

Эксперты отмечают, что в целом разобщенность коллектива - это не издержки продолжающейся пандемии, а тренд, который постепенно нарастал в последние годы. Именно поэтому все больше компаний начали применять такой инструмент внутрикорпоративного обучения, как менторинг, или наставничество.

73 процента соискателей считают, что в компаниях должна быть система корпоративного обучения

Инструмент этот не новый. Еще в советские годы почти на каждом крупном предприятии, в каждом отделе был человек, опытный сотрудник, как правило, старшего возраста, который передавал молодежи свой опыт и знания.

Сегодня многие компании возвращаются к этому хорошо забытому инструменту. Помимо того что ментор способен поделиться своими знаниями, подробно рассказать и показать, что и как нужно делать, он делится с молодыми сотрудниками своей эмоциональной поддержкой.

Например, к начальнику отдела не всегда удобно обратиться, ему не задашь глупых вопросов, а ментору - можно. Исследования показали, что те сотрудники, у которых был ментор, в несколько раз лучше справляются со своими производственными обязанностями, дольше работают в компании, а значит, более лояльны и больше удовлетворены условиями труда.

Фото: iStock
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Кроме того, менторинг формирует благоприятную среду для работы сотрудников. Исследования говорят о том, что даже самые лучшие курсы и обучающие программы не будут эффективны, если сотрудники находятся в неблагоприятной среде.

Обеспечить атмосферу мотивации, подготовить почву для поиска себя и реализации собственных амбиций как раз и призван менторинг.

Еще один инструмент корпоративного обучения, который активно применяется компаниями, - мастер-майндинг. Это групповые практические занятия, в рамках которых есть лишь малая доля теории, а львиная часть времени отдана под обсуждения, дискуссии, мозговой штурм.

Такой инструмент позволяет тренировать командную работу, принятие быстрых решений в критических или конфликтных ситуациях. Это дает сотруднику опыт, возможность поработать над конкретной проблемой или задачей, что, безусловно, повышает его развитие как специалиста в целом.

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