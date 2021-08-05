Новости

СМИ: Актер из "Интернов" Иван Рыжиков госпитализирован после избиения 13:26
Вышел новый ролик о "кибермилиции" от авторов "Русской кибердеревни" 12:34
Вышел трейлер "Кейт" от автора "Джона Уика" и "Взрывной блондинки" 11:22
Умер актер из "30 случаев майора Земана" Милан Стеглик 11:14
Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински 11:10

Культовый диджей Пол Джонсон умер от коронавируса в 50 лет

Новости
    05.08.2021, 12:46
Текст:   Олег Усков

Важнейший чикагский хаус-диджей и продюсер Пол Джонсон умер утром 4 августа в возрасте 50 лет. Об этом сообщает WGN9.

Диджей заразился коронавирусом в прошлом месяце и был помещен на аппарат ИВЛ в реанимацию одного из медицинских центров Чикаго.

Пол Лейтон Джонсон родился в 1971 году и был одаренным самоучкой, стремительно достигшим жанровых вершин и оказавшим большое влияние на электронную музыку. В частности, о влиянии Джонсона на свою музыку говорили Daft Punk.

Диджеить начал в 1984-м. В 1999-м Джонсон выпустил свой самый известный трек Get Get Down, ставший гигантским международным хитом и "порвавшим" в тряпки массу хит-парадов.

Свою первую ногу артист потерял в 2003-м: конечность в итоге все-таки пришлось ампутировать из-за огнестрельного ранения, полученного им в 1987-м в перестрелке. Вторую ногу диджей потерял после автокатастрофы в 2010-м.

Новости

Умер гитарист культовой группы Poco Пол Коттон 10:56
Вышел новый трейлер продолжения хоррора "Не дыши" 10:50
Умер старейший югославский актер Мише Мартинович 10:43
Квентин Тарантино хочет переснять "Рэмбо" с Адамом Драйвером 10:35
⧣ США
Фото: Depositphotos
Братья Коэн, возможно, больше не будут снимать кино вместе 04.08.2021
Видео: Капитан Америка в костюме Железного человека в "Что, если...?" 04.08.2021
Трейлер: мексиканцы против американских зомби в сериале Amazon 04.08.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Кирилл Туриченко
Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай" 04.08.2021
Музыкант Валерий Шаповалов заразился в больнице COVID и умер 04.08.2021
Менеджер МакSим: Она в бодром боевом настроении 04.08.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ pedrosola
Умерла актриса из "Дикой розы" с Вероникой Кастро Лилия Арагон 10:28
Умер режиссер и сценарист Александр Аравин 04.08.2021
Названа причина смерти актера из "Шерлока Холмса" Анатолия Рудакова 03.08.2021