Культовый диджей Пол Джонсон умер от коронавируса в 50 лет

Важнейший чикагский хаус-диджей и продюсер Пол Джонсон умер утром 4 августа в возрасте 50 лет. Об этом сообщает WGN9.

Диджей заразился коронавирусом в прошлом месяце и был помещен на аппарат ИВЛ в реанимацию одного из медицинских центров Чикаго.

Пол Лейтон Джонсон родился в 1971 году и был одаренным самоучкой, стремительно достигшим жанровых вершин и оказавшим большое влияние на электронную музыку. В частности, о влиянии Джонсона на свою музыку говорили Daft Punk.

Диджеить начал в 1984-м. В 1999-м Джонсон выпустил свой самый известный трек Get Get Down, ставший гигантским международным хитом и "порвавшим" в тряпки массу хит-парадов.

Свою первую ногу артист потерял в 2003-м: конечность в итоге все-таки пришлось ампутировать из-за огнестрельного ранения, полученного им в 1987-м в перестрелке. Вторую ногу диджей потерял после автокатастрофы в 2010-м.