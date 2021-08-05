Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами способом давления на Беларусь

Ситуация с мигрантами используется соседними с Беларусью странами для давления на Минск. Такое мнение, как передает БЕЛТА, высказал президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего, с Литвой и Польшей, настораживают. "Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", - заявил Лукашенко.

По его оценке, ситуация складывается опасная. Нелегальных мигрантов могут сконцентрировать в официальных пунктах пропуска около белорусской границы, а затем выдавливать на территорию Беларуси. Это грозит возникновением конфликта, поскольку пограничники будут обязаны защищать границу от нарушителей.

В связи с этим Лукашенко поручил усилить охрану рубежей. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - заявил президент.