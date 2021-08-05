Марсоход Curiosity нашел на Марсе "окаменелое существо"

Американское космическое агентство NASA обнародовало причудливую фотографию, сделанную на Марсе аппаратом Curiosity. На снимке отчетливо видна каменная структура, напоминающая какое-то застывшее существо.

Как сообщает Live Science, марсоход Curiosity получил это изображение в кратере Гейла 27 июля 2021 года. На снимке запечатлена каменистая структура, в которой с определенной долей воображения можно увидеть некое окаменелое существо.

Кусок причудливой марсианской скалы большинство пользователей уже назвали окаменелой ящерицей. Другие увидели в ее очертаниях кошачью мордочку. Словом, как и во многих других подобных случаях, каждый видит в текстуре Марса нечто "земное".

Отметим, что марсоход Curiosity исследует кратер Гейла с 2012 года. Он и раньше присылал на Землю снимки причудливых марсианских скал. В данном случае запечатленный камень оказался совсем небольшим. Его высота составляет 16,5 сантиметра, однако его необычная форма действительно взволновала команду этой исследовательской миссии.

"Я по-прежнему восхищаюсь текстурами, которые мы видим на Марсе, особенно распространенностью сантиметровых выступов и комков, выступающих из коренной породы", - пишет, например, планетарный геолог Эбигейл Фрэман из Лаборатории реактивного движения NASA.

Найденная текстурированная арка находится у подножия горы Шарпа, который возвышается на 5,5 километра над дном кратера Гейла. По словам Фрэман, изучение этой структуры поможет получить новые данные о вероятном "влажном" прошлом Красной планеты.

Дело в том, что это геологическое образование находится на границе двух слоев, которые изучает Curiosity. Один из них насыщен глиной, а второй содержит сульфаты. Последние, по мнению ученых, могли быть оставлены проточной водой.

В настоящий момент марсоход поднимается выше по горе Шарпа, останавливаясь по пути, чтобы сделать снимки и проанализировать состав горных пород. Ровер делает это с помощью прибора ChemCam. Он применяет лазер, чтобы сжечь крошечные образцы горной породы, а затем измеряет химический состав испарений, поднявшихся в атмосферу.

К слову, недавно Curiosity помог совершить еще одно открытие. Его данные помогли узнать, что глины, окружающие кратер Гейла, менее стабильны, чем считалось ранее. Это означает, что возможные следы микробной жизни в далеком прошлом этого района могли быть стерты с течением времени.

История марсианских иллюзий насчитывает уже около двух веков. Ранее с Земли при помощи телескопов наблюдали "моря" и "реки" на Марсе. Еще больше иллюзий возникло, когда появились четкие снимки поверхности Красной планеты.

Пожалуй, самой известной иллюзией является так называемое "Лицо на Марсе". Кстати, эта история также началась со снимка, опубликованного NASA в 1976 году. Он был сделан космическим кораблем "Викинг-1". На снимке запечатлена обычная гора, однако причудливая игра теней уже 30 лет интригует исследователей. Внешне на снимке эта гора действительно напоминает огромное каменное лицо, поэтому сторонники "теории заговора" считают ее искусственным сооружением, построенным древней марсианской цивилизацией.

Однако у науки есть объяснение на этот счет, и заключается оно всего лишь в одном слове - парейдолия. Это научный термин, обозначающий явление, при котором человек видит лица там, где их на самом деле нет. По мнению ученых, парейдолия является побочным эффектом повышенной чувствительности к детальному восприятию человеческих лиц.