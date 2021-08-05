Международные резервы РФ за неделю выросли на 5,1 млрд долларов

Российские международные резервы за неделю с 23 по 30 июля выросли на 0,9%, то есть, 5,1 миллиарда долларов. Как говорится в материалах ЦБ РФ, международные резервы в последнюю неделю июля составили 599,6 миллиарда долларов.

В сообщении регулятора отмечается, что это произошло в основном благодаря "положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Неделей ранее было зафиксировано снижение международных резервов на 0,5%. В регуляторе пояснили, что это произошло из-за отрицательной переоценки и скомпенсированной покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. До этого в июле наблюдался рост российских активов.

За прошлый год международные резервы выросли на 7,5%, достигнув к 1 января 2021 года 595,8 миллиарда долларов. В мае был зафиксирован исторический максимум в 605,9 миллиарда долларов. Целевой уровень составляет 500 млрд долларов.