Microsoft выпустила Windows 11 для всех. Рассказываем, как ее скачать

Несколько дней назад вышла первая публичная бета-версия Windows 11, которую могут установить "участники программы Windows Insider". Для многих это звучит пугающе, однако зарегистрироваться в этой программе и скачать Windows 11 совсем несложно.

Фото: Microsoft

Рассказываем, как это сделать - по шагам.

1. Открыть сайт Windows Insider и найдите ссылку "Тестировать сейчас".

2. Потребуется войти в свою учетную запись Microsoft. Если ее нет, то создать новый аккаунт можно будет сразу же.

3. После входа нужно будет зарегистрироваться в "Программе предварительной оценки Windows", она же Windows Insider. По завершении регистрации появится ссылка "Приступить к тестированию".

4. В разделе "Тестирование" будет предложено убедиться, что у пользователя установлена лицензионная версия Windows и поддерживается нужный язык.

5. Затем необходимо будет перейти в настройки Windows 10 - "Параметры - Обновления и безопасность - Программа предварительной оценки Windows", нажать кнопку "Начать" и в разделе "Выбор учетной записи для начала работы" нажать кнопку "+".

6. Следуя указаниям, нужно будет выбрать "Бета-канал" для загрузки - публичные бета-версии стабильнее версий для разработчиков.

7. Вслед за этим потребуется перезапустить систему, нажав "Перезапустить сейчас".

8. После перезапуска нужно будет открыть раздел "Параметры - Обновление и безопасность - Центр обновления Windows" и нажать "Проверить наличие обновлений". Новая версия Windows 11 установится так же, как обычное рядовое обновление.