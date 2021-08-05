МИД призвал россиян тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров

В МИД РФ рекомендовали гражданам, которые планируют отдохнуть в Турции, внимательно следить за обстановкой в выбранных местах из-за лесных пожаров в стране. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"С учетом сложной ситуации, связанной с лесными пожарами в южных районах Турции, настоятельно рекомендуем потенциальным туристам внимательно следить за обстановкой в местах, выбранных ими для отдыха, перед поездкой ознакомиться с рекомендациями МИД России", - цитирует Пилипсона РИА Новости.

Ранее из-за сильной жары и засухи в Турции начались лесные пожары, затронувшие курортные провинции Анталья, Айдын, Мугла и другие. ЧС уже привело к гибели восьми человек, более 850 пострадали.