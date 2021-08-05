Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства

С 2023 года на сети связи отечественных мобильных операторов можно будет поставить только базовые станции российского производства. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента с членами правительства.

Как рассказал Шадаев, введено жесткое ограничение на поставку базовых станций LTE.

"Фактически, с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции", - цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что ведомство обсудило этот вопрос с основными производителями базовых станций, и с двумя их них достигнута договоренность о локализации производства современных базовых станций стандарта LTE в России.

Глава Минцифры пояснил, что это позволит существенно снизить зависимость телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, решение поддерживают не только крупнейшие российские операторы - международные вендоры тоже высказывают свой интерес.