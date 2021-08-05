Минприроды выступило против создания туристических территорий в заповедниках

Выделение в заповедниках, заказниках и национальных парках особых "туристических территорий" противоречит действующему законодательству и может нанести непоправимый урон "национальному достоянию", прокомментировали в Минприроды инициативу депутатов Госдумы.

Они подготовили законопроект, предполагающий, что компании, которые возьмутся создавать инфраструктуру на туристических территориях, смогут получить самые разные льготы: по уплате налога на имущество, НДС, налога на прибыль, земельного и водного налогов, а также страховых взносов.

Термином "туристические территории" авторы законопроекта назвали участки земли и акватории, где по решению правительства будет установлен особый правовой режим. Создавать эти зоны предлагается на 70 лет. Создавать мастер-планы развития туристических территорий будет подконтрольная государству управляющая компания.

В случае создания туристической территории в рамках особо охраняемой природной территории (ООПТ) (заповедника, заказника или национального парка, - прим. "РГ") возможно уменьшение ее площади, что запрещено законом, возразили в Минприроды. Кроме того, строительство зданий и других объектов инфраструктуры будет иметь негативные последствия как для самой особой зоны, так и для соседних участков ООПТ, добавили в министерстве. При этом там заверили, что необходимые для развития экологического туризма в заповедниках, заказниках и нацпарках поправки в законы уже внесены в Госдуму и даже приняты в первом чтении при рассмотрении другого законопроекта, предварительно прошедшего общественное обсуждение и одобренного экспертами.