Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в России

Низкая предельная отпускная цена на иммуноглобулин может привести к его дефициту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН "иммуноглобулин человека нормальный" в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточного количества и высокой стоимости сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что регулярно отслеживают ситуацию с лекарствами на российском рынке. Периодически возникающую нехватку препарата в некоторых регионах Минпромторг закрывает совместно с отечественными производителями.