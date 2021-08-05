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05.08.2021 18:43
Рубрика: Экономика

Цены призвали к порядку

Запланирован переход отрасли на ресурсно-индексный метод определения смет строительства
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 177(8528)
В 2021 году на строительном рынке произошел резкий рост цен на строительные материалы. Министерство строительства и ЖКХ России приняло ряд нормативных актов, направленных на совершенствование регулирования в сфере ценообразования в строительстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В сообщении министерства говорится: "Установлены единые методы формирования и порядок определения сметной стоимости строительства, порядок определения нормативов накладных расходов и сметной прибыли, единообразные правила определения НМЦК и составления сметы контракта в рамках закона о контрактной системе в сфере закупок, в том числе при заключении контрактов под ключ, типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства".

Фото: Максим Мишин/ РИА Новости
Минстрой предложил увеличивать цену госконтрактов в случае роста цен

Точность расчета сметной стоимости строительства возрастет в связи с установкой ценовых зон, которых может быть сразу несколько в каждом регионе. Минстрой России ведет мониторинг цен на строительные ресурсы, анализирует поступающие обращения и разрабатывает дополнительные механизмы по совершенствованию вопросов при формировании цены контрактов и приемки выполненных работ.

Ко второму кварталу 2022 года запланирован переход отрасли на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства. Для определения будут использовать основные цены строительных ресурсов, состоящие из цен производителей и импортеров строительных материалов, оборудования, машин и механизмов.

По данным Росстата, за период с 2019 по 2021 год рост уровня нормируемой оплаты труда рабочих-строителей составил 20 процентов, а зарплата строителей в среднем по России на 20,89 процента выше среднемесячной заработной платы работников по виду экономической деятельности "Строительство".

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