Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты

Власти Венесуэлы объявили о введении в стране цифрового боливара. Нововведение призвано облегчить использование национальной валюты, которая из-за гиперинфляции обесценилась к доллару.

"Начиная с 1 октября начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая удалит шесть нулей у национальной валюты", - говорится в сообщении Центрального банка Венесуэлы​​​.

При этом венесуэльцы смогут использовать и бумажные деньги.

Центральный банк Венесуэлы с 8 марта ввел в оборот три новые банкноты - номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и миллион боливаров. По данным нацбанка, в 2020 году инфляция составила 2959,8%, в 2019-м - около 9600%.

Официальный курс доллара в стране составляет четыре миллиона боливаров.