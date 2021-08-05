Мировые цены на мясо в июле подскочили почти на 20%

В июле 2021 года мировые цены на основные виды продовольствия снизились на 1,2% по сравнению с июнем. Однако по сравнению с июлем 2020 года цены выше на 31%, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Дешевели зерновые, молочная продукция и растительные масла. Тогда как второй месяц подряд дорожали мясо и сахар.

Так, цены на зерновые снизились на 3% в сравнении с июнем. Но остаются выше на 29,6%, чем в июле прошлого года. Сильнее всего подешевела кукуруза - на 6%. Урожай в Аргентине оказался лучше прогнозов, хороший урожай также ожидается в США. Кроме того, на цены повлияла отмена Китаем заказов на поставки кукурузы старого урожая. Снижение цен на кукурузу было бы больше, если бы не задержка со сбором урожая в Бразилии. При этом высокие внутренние цены стимулируют фермеров продавать кукурузу на внутреннем рынке.

Экспортные цены на ячмень и сорго в июле снизились на 6,4% и 5,3% соответственно. Причина в низком спросе. А вот пшеница подросла в цене на 1,8% до самого высокого уровня с середины 2014 года. Длительная засуха уже привела к снижению урожая пшеницы твердых сортов в Канаде и яровой пшеницы в США. В Европе урожай пшеницы оказался под угрозой, наоборот, из-за проливных дождей. А в России первые урожаи оказались несколько ниже ожидаемого, утверждают в ФАО.

Пока благоприятные прогнозы по урожаю сохраняются стран Южного полушария - Аргентины и Австралии. Мировые цены на рис в июле ускорили снижение, достигнув двухлетнего минимума. На рынок поступило зерно нового урожая. Также сказались колебания курсов валют, которые еще больше замедлили темпы продаж, снизившиеся из-за высоких транспортных расходов и логистических трудностей.

Цены на молочную продукцию после 12 месяцев роста второй месяц подряд падают. В июле они снизились на 2,8%. Однако это все равно выше, чем в июне прошлого года, на 14,5%. Цены снижались на все молочные продукты. Но больше других подешевели сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр. Это связано со снижением спроса. Также повлияло замедление рыночной активности в Северном полушарии из-за продолжающихся летних каникул и ожидаемого роста поставок в предстоящий период.

Цены на растительные масла снизились на 1,4% в сравнении с июнем 2021 года. Цены упали на соевое, рапсовое и подсолнечное масла, тогда как на пальмовое масло выросли. Из-за нехватки рабочих-мигрантов у основных стран-производителей объемы производства пальмового масла оказались несколько ниже ожидаемых. Цены на соевое масло снизились из-за сокращения доли биотоплива в конечной топливной смеси в Аргентине. Мировые цены на рапсовое и подсолнечное масла снизились на фоне сокращения спроса и одновременно прогнозируемого рекордного предложения в новом сезоне.

Вместе с тем цены на мясо подскочили в июне сразу на 19,6%. Больше других подорожало мясо птицы: вырос спрос со стороны стран Восточной Азии, при этом производство в отдельных регионах выросло не так значительно. Подорожание баранины объясняется активными импортными закупками и сезонным снижением поставок из Океании. Цены на говядину выросли из-за сокращения предложения на мировых рынках на фоне снижения производства в основных регионах-производителях и продолжающих активных импортных закупках, особенно со стороны Китая. При этом Китай сократил закупку свинины, из-за чего цены на это мясо снизились, даже несмотря на сокращение предложения со стороны Германии из-за распространения африканской чумы свиней на некоторых свинофермах.

Сахар вырос в цене на 1,7%. После четырех месяцев непрерывного роста цены на сахар достигли самого высокого уровня с марта 2017 года, пишет ФАО. Пока непонятно, как скажутся на урожае заморозки в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара, который до этого уже пострадал от длительной засухи. Из-за увеличения цен на сырую нефть производители в Бразилии увеличили долю сахарного тростника для производства этанола. Это также подстегнуло мировые цены на сахар. Отчасти удержало от большего роста хорошие прогнозы по урожаю в Индии и ослабление обменного курса бразильского реала к доллару США.