Мишустин: Гаражная амнистия должна пройти с комфортом для россиян

Гаражная амнистия должна пройти четко и без сбоев, и россиянам нужно дать возможность с комфортом оформить эти объекты в упрощенном порядке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Обсуждалось проведение еще одной амнистии - дачной, а именно, ее расширение.

Закон о гаражной амнистии вступит в силу с 1 сентября. Обращаясь к главе Росреестра, Мишустин попросил "внимательно отнестись к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта для людей". Новшества, напомнил он, предполагают упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними. "Те, кто много лет имел такое неоформленное строение, смогут все это легализовать, и сделать это быстро и качественно", - подчеркнул премьер.

Олег Скуфинский заверил, что ведомство полностью готово к реализации закона. Росреестр подписал "дорожную карту" действий в этом направлении с руководством каждого региона. А для граждан выпустили методичку, которая объясняет, как действует амнистия.

"Не дожидаясь вступления закона в силу, мы провели инвентаризацию всех гаражей совместно с регионами, - продолжил глава ведомства. - Как только закон вступит в силу, мы будем сопровождать по сути каждую сделку".

По словам Скуфинского, о такой работе в Росреестре договорились со всеми губернаторами. Кроме того, он лично обратился ко всем главам регионов с просьбой ограничить стоимость кадастровых работ. "Такие полномочия есть", - отметил собеседник Мишустина.

В целом же новый порядок существенно облегчит процедуру оформления гаражей, уверен он. "До принятия закона человеку нужно было около года доказывать свои права в суде, тратить на это порядка 50 тыс. рублей, - напомнил Скуфинский. - Сейчас это можно сделать быстро и без барьеров".

"У вашей службы впереди еще один важнейший вызов, - напомнил глава правительства. - Это серьезный участок работы, связанный с тем, что будет принят законопроект, согласно которому каждый человек получит возможность не только переоформить документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома".

Речь о законопроекте, который Росреестр ранее внес в кабмин: в ведомстве предложили узаконить оформление построенных в советский период жилых домов, у владельцев которых нет необходимых документов.

Скуфинский отметил, что в ведомстве неофициально называют этот законопроект "дачной амнистией 2.0". Он учитывает опыт, который был накоплен в этой сфере с 2006 года. На данный момент амнистией воспользовались почти 14 миллионов человек. Теперь в ведомстве предлагают продолжить и расширить данную программу. "Это целый пакет новаций, которые предусмотрены этим законопроектом, они позволят нашим гражданам оформить права и на землю, и на дома, которые ранее не были оформлены", - отметил Скуфинский.

Россияне смогут с 2022 года регистрировать права на недвижимость через портал госуслуг

Он напомнил, что до 2001 года у граждан были такие права, как пожизненно наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование. Законопроект, по его словам, предусматривает возможность переоформлять эти права в собственность, причем без каких-либо затрат. "И граждане смогут продавать, покупать и вовлечь в гражданский оборот такие объекты. Это очень важно, - подчеркнул он. - Таких объектов сотни тысяч".

Другая норма проекта вводит единый порядок оформления прав на землю через МФЦ - это означает сокращение и числа необходимых процедур, и документов. Также проект предусматривает снятие с граждан обязательства доказывать в суде владение земельных участков, право на которые возникло до 1998 года. "На них не оформлены границы, - пояснил Скуфинский. - И человеку сегодня надо ходить в суды и доказывать, что ты владеешь землей в существующих границах 15 лет". Вследствие принятия поправок права смогут быть оформлены, как говорится, "по забору".

Михаил Мишустин назвал эту работу важнейшей, подчеркнув, что ее давно ждут россияне. "Россия - собственник в этом смысле молодой, - напомнил он. - Ведь до 1998 года, до принятия закона о регистрации прав на недвижимое имущество, у нас в основном был один собственник - государство, еще была колхозно-кооперативная собственность".

По его словам, груз проблем, который накопился в этой сфере, должен быть снят с граждан. И Росреестр, по оценке премьер-министра, проделал большую работу, связанную с "удобным и быстрым оформлением для людей того, что им принадлежит по праву".

Глава ведомства также рассказал о том, что начиная со следующего года россияне смогут регистрировать права на недвижимость через портал госуслуг. На нем будут доступны все виды выписок в электронном виде - речь и о регистрации прав кадастрового учета.

Кроме того, уже в нынешнем году россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью за 24 часа. Эксперимент на эту тему проводится в Подмосковье по поручению правительства, и он признан удачным. С мая таким образом граждане зарегистрировали права на более чем десять тысяч квартир, уточнил Скуфинский. "Планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны", - сообщил он. Глава ведомства уточнил, что новшества позволяют оформлять недвижимость в пять раз быстрее, чем положено по нормативному сроку. Несмотря на активное внедрение "цифры", планируется и сохранить возможность доступа к услугам Росреестра в любом отделении МФЦ.