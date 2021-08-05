МСБ и российский рынок ВЭД - тренды 2021, ожидания и реальность

Половина российских компаний МСП сохранят объем импорта и экспорта на прежнем уровне в ближайшие 6 месяцев.

Настроения экспортеров и эмпортеров, а также перспективы развития внешней торговли в РФ обсудят представители национально значимой платежной системы "Таможенная карта" и аналитического центра НАФИ.

10 августа (вторник) в 11:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция в видеоформате. Основные обсуждаемые вопросы:

• Тренды в международной торговле в 1-ом полугодии 2021г.: Индекс деловой активности участников ВЭД; Ожидания рынка

• Поддержка участников международной торговли: потребности и инструменты

К участию в пресс-конференции приглашены:

- генеральный директор "Таможенной карты" Андрей Возмилов

- исполнительный директор "НАФИ" Людмила Спиридонова

Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 10 августа 10:00 мск.

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