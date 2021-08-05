На закурившую в самолете пассажирку завели уголовное дело

На пассажирку, закурившую на борту самолета Бодрум - Москва, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

Как передает сайт слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елены Марковской, следователь возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти по статье 319 УК РФ.

Ранее в СМИ и на сайте "МВД Медиа" сообщалось, что женщина закурила на борту самолета, следовавшего из Бодрума в Москву. Прибывшие на борт полицейские предложили правонарушительнице проследовать в дежурную часть в инвалидном кресле, так как у женщины была повреждена нога. Но пассажирка повела себя неадекватно: громко кричала, размахивала руками и публично оскорбляла правоохранителей. Ранее ее уже привлекли к административной ответственности по статье КоАП "мелкое хулиганство".