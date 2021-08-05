Навигатор для точного приземления парашютистов разработали в России

Разработан комплект навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое время суток

Эффективность устройства подтвердили испытания в Воздушно-десантных войсках. Основа его - цифровой планшет, который крепится на груди в специальном подвесе, благодаря чему экран находится в поле зрения парашютиста. Десантируемый указывает целевые координаты, после чего прибор автоматически рассчитывает параметры приземления.

"Главной задачей разработчиков комплекта навигации парашютирования было создание устройства, которое повысит точность и безопасность десантирования даже в условиях недостаточной видимости. В ночное время, при неблагоприятных погодных условиях парашютист выполнит точный заход на посадку, ориентируясь на показания устройства. Наряду с увеличением точности и безопасности приземления, использование навигатора расширяет арсенал тактических приемов одиночного и группового десантирования. Разработка может применяться в структурах, которые используют парашютную технику: ВДВ, МЧС, а также при тушении лесных пожаров", - сказал гендиректор АО "КРЭТ" Николай Колесов.

При групповом десантировании навигаторы синхронизированы между собой и с головным устройством, находящимся на борту воздушного судна. Благодаря этому непосредственно в полете можно оперативно корректировать точку приземления каждого члена группы. Комплект навигации парашютирования разработан Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (входит в АО "КРЭТ") совместно с компанией "Монитор софт".