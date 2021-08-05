Названа самая частая причина отказа в приеме на работу в России

Несоответствие зарплатных ожиданий соискателя стало самой частой причиной отказа в приеме на работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рекрутинговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix.

Всего по этой причине работодатели в первом полугодии 2021 года отказали 121,5 раз.

Другая популярная причина - отсутствие требуемых навыков и квалификации, а также несоответствие личных качеств корпоративной культуре.

В некоторых случаях соискатели не выходят на работу после принятия предложения от работодателя или получают новое предложение от нынешнего работодателя.

Среди "дискриминационных" причин отказа самой распространенной является возраст - 5% от общего числа случаев. Еще полпроцента составляют отказы из-за пола и национальности.

Минимальное число отказов происходит после проверки соискателя службой безопасности.