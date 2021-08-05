Новые цифровые решения получат грантовую поддержку

Российский фонд развития информационных технологий продолжает прием заявок на грантовые конкурсы для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения. Общая сумма поддержки составляет 3,8 миллиарда рублей.

Условия получения грантов стали значительно проще с учетом пожеланий компаний.

Гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов отметил: "Перед нами стоит глобальная цель - вывести российские предприятия на новый уровень качества. Но тут, как говорят, сколько ни говори "халва" - слаще во рту не станет. Для этого нужны специальные инструменты. И отечественное программное обеспечение - один из них. Я бы сказал, это обязательное условие цифровой трансформации в России.

Поэтому через конкурс мы комплексно поддерживаем не только проекты по внедрению отечественных решений на предприятиях, но и разработку таких решений ИТ-разработчиками".

Получить грант смогут ИТ-компании, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов, а также организации, внедряющие отечественные цифровые решения. Им надо выполнить ряд условий.

У компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам и в отношении ее нет процедуры банкротства. Есть требования и к самому проекту: срок его реализации - от 6 до 18 месяцев и в нем должно быть не менее двух этапов. Но главное, он должен соответствовать приоритетным направлениям разработки и внедрения. Обязателен и показатель по коммерциализации - не менее 50 процентов от полученной суммы гранта в первый год после завершения реализации проекта.

На вопрос "РГ", не выйдет ли так, что в конкурсах будут побеждать одни и те же компании, если у нас, согласно опросу, только 1,5 процента бизнесменов обладает достаточными знаниями о цифровизации, Александр Павлов ответил, что такие страхи сильно преувеличены. "В России зарегистрировано более 5 миллионов предприятий только малого и среднего бизнеса, - сказал он. - 1,5 процента - уже 75 тысяч".

Что ждет победителей? ИТ-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей. Но необходимо учитывать, что получатель гранта обязан обеспечить привлечение софинансирования в размере не менее 50 процентов стоимости реализации проектов.

Грант - безвозвратное и безвозмездное финансирование. То есть никаких процентов, входа в управление или в капитал компаний, прав на интеллектуальную собственность не было и нет. Все, что сделано по гранту, разработанное ПО или внедренное решение, остается у получателя гранта без каких-либо дополнительных ограничений на последующее использование.

Программа грантовой поддержки, напомним, проходит в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национального проекта "Цифровая экономика".