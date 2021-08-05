Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы

Неожиданный способ заставить граждан раскошеливаться только что начали опробовать в нашей стране мошенники. Причем, занимаются этим не отдельные нехорошие граждане, а целые микрофинансовые организации.

Новая афера МФО опасна тем, что заемщиком может оказаться любой человек против своей воли. Фото: Сергей Михеев

Похоже, что МФО устали иметь дело с бедными людьми, которые занимают маленькие суммы "до зарплаты". Микрофинансовые конторы стали осваивать новый "рынок" - средний класс, вполне материально обеспеченных людей, которые к ним не идут.

В редакцию обратился житель Твери, который работает инженером на местном производстве. На его счет вдруг упала немаленькая сумма - 45 тысяч рублей. Имя отправителя ему было неизвестно. Первая попытка вернуть деньги не удалась. Инженеру в банке объяснили, почему у него ничего не вышло с попыткой возвратить сумму неизвестному отправителю. В переводе нет никаких реквизитов.

А через неделю жителю Твери позвонили из далекого заполярного города. Представились микрофинансовой конторой и спросили, как он будет погашать заем.

И тут всплыла очень неприятная вещь - оказалось, что сутки нахождения суммы на счетах инженера "стоят" почти три процента. Аргументы, что заем у них он не просил, там рассматривать не стали. Полиция даже заявления не взяла - а где преступление? Ведь у человека деньги прибавились.

Попытки вернуть сумму микрофинансовой конторе получились, но с большим трудом. Теперь в Тверь звонят коллекторы из Ростовской области, которые уверяют, что "купили его долг" - те самые набежавшие проценты.

Месяц назад почти об аналогичном случае, но с москвичкой, рассказало издание Laif. Женщине перевели 50 тысяч рублей. Остальное было как под копирку - в далекой микрофинансовой организации ей заявили, что она получила у них заем. Как, не уточнили. Но москвичке еще повезло - ей дали деньги под 1 процент в день.

С большими тратами нервов и денег женщина вернула деньги. Плюс к 50 тысячам пришлось заплатить проценты "за пользование деньгами" и непонятные "консультационные услуги". И столичная полиция, как и тверская, никакого криминала не увидела.

По мнению банкиров, самое главное в подобной ситуации - ни в коем случае не тратить деньги займа, который вы не просили

В последние месяцы "деньги из ниоткуда" стали часто получать и пенсионеры. Неизвестные суммы, которые им отправляют, меньше 10-20 тысяч рублей. И они никак не маркированы. Проверка показывает: эти переводы на самом деле - кредиты от разных и чаще всего далеких МФО.

Самое тревожное в такой ситуации то, что специалисты пока не знают, как с этим явлением бороться. Есть только некие рекомендации. Главные из них - не тратить перевод. И все-таки написать заявление в полицию, а копию оставить у себя. Это будет доказательством незаконного предоставления кредита.

Ситуация показывает, что МФО может выдать микрозайм даже без ведома и заявления самого заемщика. Такая история недавно произошла и в Екатеринбурге.

И там человеку на карту внезапно пришла сумма в 15 тысяч рублей. В своем банке он выяснил, что это был перевод от микрокредитной конторы, зарегистрированной в Татарстане. В банке, на карту которого пришли деньги, отказались что-либо делать - там сказали, что раз перевод прошел успешно, отправить деньги назад запрещает законодательство.

И единственным вариантом оказалось обращение в саму МФО с заявлением с требованием забрать назад свой кредит. Правда, сделать это оказалось крайне сложно. Связаться с кредиторами проблемно - телефон постоянно недоступен, а на электронные письма компания не отвечает.

Так куда бежать? В Центробанке рекомендуют вот что. Обратиться в свой банк и уточнить, откуда перевод. Потом написать заявление в МФО, в котором заявить, что не заключали с ними договор. Все равно написать заявление в полицию. И главное - ни в коем случае не тратить деньги займа.

Правда, что делать, если МФО не отвечает на звонки и на электронные письма, а расположено совсем в другом городе, - неясно.

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

- Если вам на карту неожиданно поступили деньги, в первую очередь необходимо зафиксировать данный факт в своем банке, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии. Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой - указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора - нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению.