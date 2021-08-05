IX фестиваль короткометражного кино "Короче", который пройдет в Калининграде с 20 по 22 августа, объявил программу Основного конкурса.

В ней - 36 фильмов, собранных со всей страны. Это работы, в том числе и с участием известных актеров, таких как Кирилл Кяро, Юлия Хлынина, Максим Виторган, Андрей Мерзликин, Дарья Екамасова, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Сергей Епишев, Мария Селезнёва, Михаил Тройник, Антон Филипенко, Дарья Михайлова и другие.

Из нововведений этого года - обновилась команда организаторов, укрепилась команда отборщиков. Также в программу добавлена анимационная секция, благодаря чему конкурс впервые получился не делающим различия между игровым, экспериментальным и анимационным кино. Новички в конкурсе встречаются с классиками. Например, один из участников Основного конкурса - обладатель "Золотой пальмовой ветви" Гарри Бардин. Также в конкурсе короткометражный фильм режиссера и актера Сергея Швыдкого, новый проект продюсеров Евгения Никишова и Валерия Федоровича и другие примечательные работы. Всего отобрано 36 конкурсных фильмов, 16 из которых сняты женщинами-режиссёрами. Завсегдатаи фестиваля могут отметить, что конкурс получился длиннее, чем обычно. В прежние годы в нем было порядка 25 фильмов. Но в этот раз немного увеличили и хронометраж. Ранее для того, чтобы фильм попал на фестиваль, он не должен был длиться более 15 минут.

"Главное - даже не то, что мы без труда нашли 36 великолепных фильмов для конкурса, - говорит один из отборщиков Вадим Рутковский. - А то, что из других, тоже очень интересных работ, по разным причинам не попавших в конкурс, можно сделать отдельный фестиваль - материала на 20 часов. Крутого кино и крутых режиссеров много - и это то, что по-настоящему радует".

Помимо основной конкурсной программы, в рамках фестиваля состоится несколько спецпоказов, в том числе в Центральном парке Калининграда. Полная программа показов будет объявлена позднее. Фестиваль пройдет при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников.

Основная конкурсная программа IX Российского фестиваля короткометражного кино "Короче":

"Авако", Ксения Пчелинцева, Россия, 2021

"Белый гетеросексуальный мужчина", Глеб Росс, Россия, 2021

"Боксбалет", Антон Дьяков, Россия, 2020

"Бродяга Бро", Пётр Тимофеев, Россия, 2021

"Вадим на прогулке", Саша Свирский, Россия, 2021

"Жизнь", Давид Топурия, Россия, 2021

"За молоком", Михаил Вирон, Россия, 2020

"Зимний фильм", Фёдор Выродов, Юрий Михайлин, Россия, 2021

"...змеи в унитазе", Алёна Саакян, Россия, 2021

"Инопланетяне среди нас. Леонардо", Анастасия Завадская, Россия, 2021

"Как разжечь потухший огонь", Сергей Филатов, Россия, 2021

"Комната судьбы", Анастасия Шахватова, Россия, 2021

"Марс 0037", Мария Пиотровская, Россия, 2021

"Мечты", Ирина Туманова, Россия, 2020

"Может ли подсолнух отвернуться от солнца?", Сергей Руссол, Владимир Еремин, 2021

"Мой друг тигр", Татьяна Киселёва, Россия, 2020

"Женщина, Мужчина, Мужчина и еще одна Женщина", Сергей Овечко, Россия, 2021

"Неделя", Юлия Пак, Россия, 2021

"Огни Москвы", Кирилл Глущенко, Россия, 2020

"Один день в году", Александра Лупашко, Россия, 2021

"Патриотка", Аня Крайс, Россия, 2021

"Перекрёсток", Анна Носатова, Россия, 2021

"Песочница", Гарри Бардин, Россия, 2020

"Подходящий день", Екатерина Шупик, Россия, 2021

"Пой", Сергей Швыдкой, Россия, 2021

"Полина", Дарья Михайлова, Россия, 2021

"Полосатый", Татьяна Астапова, Россия, 2020

"Последний гараж", Олег Афонин, Россия, 2021

"Сила искусства", Мария Цветкова, Россия, 2020

"Теплица", Андрей Лукьянов, Россия, 2021

"Трактат о бабочках", Александр Лаврентьев, Россия, 2021

"Фаза", Даниил Свиридов, Россия, 2021

"Часть меня", Анна Рыжкова, Россия - Германия, 2021

"Это так работает", Дмитрий Голубничий, Россия, 2020

"Я слой", Анатолий Воронов, Россия, 2021

"Fлюгер", Антон Филипенко, Россия, 2021