В сложный период пандемии объемы вводимого в эксплуатацию жилья не только не упали, но даже выросли по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют данные Росстата: в первом полугодии 2021 года в России было построено 36,499 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с первым полугодием 2020 года, когда стройки в некоторых регионах из-за пандемии приостанавливались, объемы строительства выросли на 29,7 процента. Однако и по сравнению с благополучным 2019 годом строительство подросло на 21,3 процента.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросло число построенных домов в Мурманской области (276 процентов от прошлогодних объемов), Карачаево-Черкесии (255 процентов) и Тыве (239,4 процента). При этом больше всего жилья было построено в Подмосковье (3,65 миллиона кв. м), Москве (3,24 миллиона) и Краснодарском крае (1,9 миллиона кв. м). Более миллиона "квадратов" введено также в Ленинградской области, Ростовской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Татарстане.

Строительство всегда тяжело переносило кризисы, и тот факт, что в этот раз объемы жилья не уменьшились, говорит о своевременности и актуальности антикризисных мер, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В 2020 году тоже было построено больше жилья, чем в 2019-м - 82,2 миллиона кв. м, рост за год - 143 тысячи "квадратов". "Несмотря на вызовы 2020 года строительная отрасль смогла не просто сохранить темпы строительства, но и увеличить их в сравнении с результатами прошлого года. Такие показатели обеспечила консолидация усилий всех участников отрасли, а также слаженные действия регионов и федерального центра. Работа, проведенная субъектами России, заслуживает отдельного внимания. Именно благодаря оперативным действиям на меняющиеся условия, удалось добиться таких показателей ввода", - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Одной из самых эффективных мер поддержки отрасли в пандемию стала льготная ипотека: выдачи кредитов на покупку жилья бьют рекорды

Самый позитивный факт - то, что растет число выдаваемых разрешений на строительство. Увеличение идет уже одиннадцать месяцев, отмечает замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. С августа прошлого года запущено 36 миллионов кв. м жилья - на 75 процентов больше, чем за тот же период 2019-2020 годов.

"Вывод на рынок новых проектов устойчиво превышает ввод завершенных проектов в эксплуатацию. Как результат, объем текущего многоквартирного строительства стабильно увеличивается. По итогам июня он достиг 97,9 миллиона кв. м - на 6,2 миллиона кв. м больше по сравнению с февралем", - отметил Белоусов. А к концу июля почти достиг 100 миллионов кв. м. Только в июне, по данным информационной системы наш.дом.рф, девелоперы запустили строительство 5,3 миллиона кв. м жилья. Это рекордный месячный объем за последние два года.

"Вывод новых проектов долевого строительства на рынок в июне оказался в три раза выше, чем в июне прошлого года. Такой впечатляющий рост - следствие синергетического эффекта целого ряда мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы страны. Это и льготные ипотечные программы для граждан, и льготные кредиты для застройщиков, и системные меры по развитию жилищного строительства", - отмечает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Активизации девелоперов способствует и то, что и они, и банки адаптировались к работе по новым правилам - с проектным финансированием и счетами эскроу, считает Мутко.

Одной из самых эффективных мер поддержки отрасли в пандемию стала льготная ипотека. Выдачи кредитов на покупку жилья бьют рекорды. За первое полугодие нынешнего года, по данным ДОМ.РФ и Frank RG, выдано 936 тысяч ипотечных кредитов - это самый высокий показатель аналогичных периодов за всю историю отечественного ипотечного рынка. Рекордным стал и 2020 год в целом: было выдано 1,7 миллиона кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это максимальное значение за всю историю.

"За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30 процентов из них купили жилье в новостройках", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Рекордным по объемам строительства жилья в России пока остается 2015 год, когда было возведено 85,3 миллиона кв. м. Однако целью нынешнего года поставлено строительство почти такого же объема жилья - 85 миллионов кв. м. В дальнейшем нужно увеличивать объем ввода на 5 миллионов кв. м ежегодно, считает вице-премьер.

Особенно выросли в первом полугодии объемы строительства жилья населением - до 20,246 миллиона кв. м. Это на 41,3 процента больше, чем в том же периоде 2020 года. Лидеры по росту - Северная Осетия (314,5 процента к прошлому году), Карачаево-Черкесия (298,3 процента) и Ленинградская область (268,6 процента). Активнее всего строительство частных домов идет в Московской и Ленинградской областях, где за полгода население построило 2,1 и 1,2 миллиона кв. м соответственно.

В ряде крупных регионов доля ИЖС уже превышает ввод многоквартирного жилья. В Нижегородской и Тюменской областях, Ставропольском крае, Иркутской и Челябинской областях доля индивидуального строительства в первом полугодии превысила 70 процентов, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

21,3 процента составил рост объемов строительства по сравнению с 2019 годом

У этого сегмента строительства есть и дальнейший потенциал роста. До конца года должна быть разработана федеральная ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства. Доступный ипотечный продукт для граждан является необходимым условием для наращивания ввода ИЖС в регионах и станет новым инструментом улучшения жилищных условий граждан, считает Мутко.

ДОМ.РФ проводит конкурс типовых проектов индивидуальных жилищных домов. Предполагается, что в начале 2021 года проекты и вся необходимая документация к ним будут выложены в открытый доступ. Ими смогут воспользоваться как граждане, так и застройщики. А это облегчит оценивание такой недвижимости банками и получение ипотеки на строительство частного дома.

Не только не упало, но даже выросло в 2020 году дорожное строительство. Было построено на 14 процентов больше дорожной инфраструктуры, чем годом ранее. Это удалось сделать благодаря решению не приостанавливать весной 2020 года строительство дорог из-за пандемии, а также новому механизму финансирования (предоставлению временно свободных средств), рассказывал вице-премьер.

Одна из основных проблем отрасли сейчас - подорожание стройматериалов. Цены на стройматериалы в России растут вслед за ценами на мировом рынке, их увеличение, в свою очередь, эксперты объясняют и временной приостановкой производств из-за пандемии, и бумом на строительство, и появлением в экономике "лишних" денег, которые выдаются в ряде государств как помощь пострадавшим в пандемию. Сильно выросли цены на металл, утеплитель, трубы, древесину, бетон и пластик.

Из-за этого осложняется выполнение госконтрактов, растет стоимость жилья. Только из-за подорожания металла в 2020 году себестоимость строительства жилья выросла на 4 процента, возведение детских садов подорожало на 6 процентов, больниц на 4, административных зданий - на 3 процента, мостов с металлическими пролетными строениями - на 18, сообщала Счетная палата.

Минстрой России совершенствует систему ценообразования, но эффект, с учетом продолжительности бюджетного инвестиционно-строительного цикла, будет заметен после 2021 года, отмечает пресс-служба ведомства.

В частности, повышена точность расчета сметной стоимости строительства в связи с установкой ценовых зон, которых может быть сразу несколько в каждом регионе. Это особенно актуально для больших по площади регионов. На II квартал 2022 года запланирован переход отрасли на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости - на основе текущих цен строительных ресурсов. В минстрое ожидают, что рост цен на стройматериалы приостановится благодаря стабильному развитию отрасли. "Конечно, реакция рынка есть и на мировые цены по стройматериалам. Но в целом ситуация такая: если производитель понимает, когда и в какой обозримый период он продаст свои ресурсы, всегда рынок стабилизируется", - отметил министр, выступая на выставке "Иннопром".

Правительство планирует компенсировать строителям подорожание материалов, рассказал на днях Марат Хуснуллин. В частности, на это пойдут средства, полученные от введения пошлины на металл. В середине августа, по оценке вице-премьера, госзаказчики смогут делать перерасчеты.