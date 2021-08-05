Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ направить своих наблюдателей на парламентские выборы в Россию носит провокационный характер. Ранее глава бюро Маттео Мекаччи утверждал, что миссия не сможет выполнить свои функции из-за наложенных Россией ограничений на ее численный состав. Изначально БДИПЧ намеревалось направить в Россию 500 человек, но с учетом сложной эпидемиологической ситуации российская сторона предложила сократить численность миссии до 50 наблюдателей.

На выборы в Болгарии 2021 года вместо заявленных 200 наблюдателей БДИПЧ власти допустили только 28 человек. В БДИПЧ посчитали это достаточным и по итогам выборов признали свою миссию успешной. Фото: Reuters

В этом вопросе российская сторона учитывала тот опыт, который в бюро накопили за последние полтора года работы в условиях пандемии. За это время так называемые специальные и ограниченные миссии организации находились на выборах в более чем десятке стран, включая Нидерланды, Румынию, Польшу и США. Также на этот год была запланирована работа крайне урезанных по числу наблюдателей миссий в Германии, Исландии, Грузии, Чехии и Узбекистане.

Подтверждением способности миссий БДИПЧ эффективно работать "малым составом" служат официальные документы самой организации, опубликованные в Сети. Например, в докладе о подготовке к наблюдательной миссии накануне президентских выборов в США 2020 года черным по белому говорится, что бюро пошло на сокращение численности своей миссии. Это произошло не только из-за ситуации с коронавирусом, но и в связи с ограничениями, наложенными отдельными штатами США на присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках. Вместо планировавшихся 500 человек в итоге направили на американские выборы всего 30. И ведь те как-то справились, при том, что в США в полтора раза больше избирателей, чем в России.

Обращает на себя внимание также крайне осторожный и даже в чем-то смиренный тон докладчиков БДИПЧ, когда они пишут об особенностях организации работы своих миссий на территории Америки. Как известно, в США в ряде случаев федеральное законодательство расходится с принятыми на уровне штатов юридическими нормами, и избирательное право здесь не исключение. Так, в докладе БДИПЧ отмечается, что "в 18 штатах США действуют те или иные ограничения на присутствие сторонних наблюдателей", а "8 штатов категорически запрещают присутствие наблюдателей на избирательных участках".

В итоге наблюдатели от ОБСЕ смогли побывать лишь в 28 штатах и на крайне ограниченном числе участков, выявив, кстати, массу проблем в американской избирательной системе. Но по понятным причинам никакого политического скандала раздувать из всей этой ситуации в БДИПЧ не стали, равно как и обвинять Вашингтон или руководство отдельных штатов в создании препятствий для деятельности миссии.

На этом фоне объяснение директора БДИПЧ Маттео Мекаччи о том, что, дескать, раз российская сторона сократила количество наблюдателей из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, поэтому бюро отказывается от мониторинга выборов, выглядит притянутым за уши. Ведь работа наблюдательных миссий бюро не прекращалась в период пандемии. Взять хотя бы июльские выборы в парламент Болгарии, куда подшефная Мекаччи организация изначально намеревалась отправить 200 наблюдателей для мониторинга хода голосования. Но не смогла этого сделать, и непосредственно от БДИПЧ за выборами наблюдали лишь 28 человек, половина из которых работала исключительно в болгарской столице.

Как поясняется в одном из пресс-релизов самого бюро, окончательное количество наблюдателей в Болгарии "будет зависеть от событий, связанных с пандемией COVID-19, включая проблемы со здоровьем, ограничения на поездки и пересечение границ в регионе ОБСЕ, а также соответствующие местные правила". И снова миссия признается успешной, наблюдатели отработали, бюро выписало Софии соответствующие рекомендации.

Кстати, в одной из нот по вопросу подготовки мониторинговой миссии в Болгарию, направленных министрам иностранных дел и главам делегаций стран - участниц ОБСЕ 17 мая этого года, прямо указано, что БДИПЧ будет уделять приоритетное внимание соображениям, связанным с текущей пандемией COVID-19 в планировании и управлении наблюдательными миссиями. Там же говорится и о том, что наблюдатели обязаны соблюдать национальные эпидемиологические правила, касающиеся въезда и нахождения на болгарской территории.

До сих пор в условиях пандемии руководство БДИПЧ находило возможность для организации своих наблюдательных миссий в урезанном составе

Получается, что в большинстве случаев руководство БДИПЧ находило возможность для организации наблюдательных миссий, пусть и в урезанном составе. К тому же Роспотребнадзор совместно с ЦИК РФ разработали прозрачные и понятные правила для въезда иностранных делегаций и выразили готовность оказать им полное содействие. Об этом же заявили и в российском МИД, добавив, что Россия не просто готова принять, но и готова обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей, а также предоставить им все необходимые правовые, организационные и технические условия для полноценной работы.

С чем, собственно, и согласилось большинство приглашенных зарубежных представителей, но только не БДИПЧ ОБСЕ. Бюро требовало для себя ничем не обоснованных привилегий, хотя Москва неоднократно заявляла, что среди иностранных миссий должно соблюдаться равенство. Отсутствие миссии БДИПЧ на парламентских выборах в России, конечно, не может не вызвать сожаления, но оно не особо скажется на репрезентативности международных наблюдателей. В этом году ожидаются представители многих международных организаций, включая СНГ, ОДКБ, ШОС, Межпарламентскую ассамблею православия и многие другие. Кстати, после новости о том, что миссия БДИПЧ отказывается приезжать в Россию, стало известно, что ЦИК РФ направил в бюро письмо с просьбой пересмотреть свое решение. Если же в бюро не передумают, то их квота будет перераспределена между другими международными наблюдательными сообществами.

Принимающая сторона приглашает международных наблюдателей, в том числе из БДИПЧ, к наблюдению за ходом выборов, но это является ее правом, а не обязанностью. И если вчитаться в доклады бюро по итогам работы их миссий в странах Евросоюза и тех же США, то в них особое место занимают фразы о том, насколько бюро благодарно и признательно "за приглашение и оказанную помощь".

Мнения

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации:

- С учетом сложнейшей эпидемиологической обстановки мы в общей сложности предусмотрели возможность приезда на наши выборы около 300 наблюдателей из-за рубежа. Это очень большая цифра, на самом деле. Для сравнения: на американские выборы приезжали три десятка наблюдателей, в 10 раз больше приглашаем мы. На выборы в Нидерланды приезжали 5 или 7 человек. Мы попросили учитывать обстоятельства, известные всем и каждому. И для миссии наблюдения БДИПЧ и ПА ОБСЕ никаких дискриминационных условий не выдвигалось, они приглашались в нашу страну на равных с остальными участниками условиях. Эти условия прозрачны, эти условия приняты всеми остальными наблюдателями, которых мы пригласили на выборы.

Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России:

- Комиссия проанализировала деятельность наблюдателей от БДИПЧ в течение почти трех десятилетий. Организация уже дважды отказывалась присылать в Россию своих наблюдателей: в 2007 году на выборах в Государственную Думу, и в 2008-м - на выборах президента. БДИПЧ не присылает своих наблюдателей, когда понимает, что каких-либо значимых для них нарушений в избирательной кампании обнаружить не удастся, и поводов для громких заявлений о вбросах бюллетеней и фальсификациях на этих выборах просто не будет. Сыграло свою роль и инициированное Комиссией Госдумы законодательство, которое ставит заслон провокациям в ходе избирательной кампании. Действия БДИПЧ ОБСЕ и шумная реакция с осуждением в адрес России со стороны официальных лиц Запада говорят о том, что программа по дискредитации и делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги выборов их просто не интересуют.

Александр Башкин, член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ:

- Россия создала все возможные с учетом эпидемиологической ситуации условия для международных наблюдателей и приветствовала их участие в предстоящем голосовании. Обвиняя Россию в срыве наблюдательной миссии ОБСЕ, Запад пытается скрыть, что это решение было продумано заранее и является частью большой кампании по дискредитации выборов в Государственную Думу. Считаем, что отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму служит подтверждением намерений использовать наблюдательную миссию для последующего оправдания непризнания итогов голосования.