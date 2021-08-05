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05.08.2021 15:35
Рубрика: Власть

Памфилова: Решение БДИПЧ ОБСЕ не повлияет на легитимность выборов

Текст: Дмитрий Гончарук
Решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на сентябрьские выборы никак не отразится на их легитимности, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ранее БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан к выборам, и то, как обеспечен контроль со стороны общества за ходом выборов", - сказала Памфилова "Интерфаксу".

По ее словам, в Центризбиркоме сожалеют о решении БДИПЧ ОБСЕ, именно поэтому в бюро направлено соответствующее письмо о том, что "есть еще время передумать".

При этом комиссия опирается прежде всего на запросы российских избирателей.

"Для нас большое значение имеет мнение международных наблюдателей. Подавляющее большинство из тех, кого мы пригласили, помимо миссии БДИПЧ ОБСЕ, приедут, но для нас самым важным является мнение наших российских избирателей", - подчеркнула Памфилова.

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