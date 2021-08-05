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05.08.2021 22:37
Рубрика: В мире

Памфилова: Власти Украины гарантировали безопасность голосования россиян

Текст: Дмитрий Гончарук

Украина гарантировала безопасность граждан России при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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"Я очень рада, потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут (участки - прим. РГ.) на территории Украины: в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, - в загранучреждениях. Наши граждане смогут там проголосовать", - сказала Памфилова в эфире радио "Эхо Москвы".

Глава ЦИК также напомнила, у российских граждан которые живут в Донбассе и получили паспорт в упрощенном порядке, есть возможность приехать в Ростовскую область, либо проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.

По словам Памфиловой, на предстоящих выборах в Госдуму смогут проголосовать около 100-150 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

В мире экс-СССР Украина Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021 Отношения России и Украины

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