Памфилова: Власти Украины гарантировали безопасность голосования россиян

Украина гарантировала безопасность граждан России при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Я очень рада, потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут (участки - прим. РГ.) на территории Украины: в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, - в загранучреждениях. Наши граждане смогут там проголосовать", - сказала Памфилова в эфире радио "Эхо Москвы".

Глава ЦИК также напомнила, у российских граждан которые живут в Донбассе и получили паспорт в упрощенном порядке, есть возможность приехать в Ростовскую область, либо проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.

По словам Памфиловой, на предстоящих выборах в Госдуму смогут проголосовать около 100-150 тысяч жителей ДНР и ЛНР.