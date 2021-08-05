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05.08.2021 23:08
Рубрика: Власть

Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах

Текст: Айсель Герейханова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что никто ей никаких планок по явке на выборах не ставит. Кроме того, она подчеркнула, что ЦИК впрямую на явку не работает.

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"Я всем могу сказать "нет", но у меня есть определенные моральные обязательства перед президентом. И вот единственный человек, которому мне сложнее было бы, например, по каким-то вопросам сказать "нет", никогда, ни разу за все эти годы нашего общения - а это много лет, и сложные ситуации были - не сказал мне, что делай так-то и так-то", - добавила она.

"Мне вообще никаких планок по явке не ставят. Никто мне не говорит. Я не знаю, кому говорят", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, ставят ли российские власти комиссии какие-то планки по явке на выборах.

Памфилова также не стала давать прогноз по явке. "Для меня этот вопрос не самый важный", - отметила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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