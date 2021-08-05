Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что никто ей никаких планок по явке на выборах не ставит. Кроме того, она подчеркнула, что ЦИК впрямую на явку не работает.

"Я всем могу сказать "нет", но у меня есть определенные моральные обязательства перед президентом. И вот единственный человек, которому мне сложнее было бы, например, по каким-то вопросам сказать "нет", никогда, ни разу за все эти годы нашего общения - а это много лет, и сложные ситуации были - не сказал мне, что делай так-то и так-то", - добавила она.

"Мне вообще никаких планок по явке не ставят. Никто мне не говорит. Я не знаю, кому говорят", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, ставят ли российские власти комиссии какие-то планки по явке на выборах.

Памфилова также не стала давать прогноз по явке. "Для меня этот вопрос не самый важный", - отметила она.