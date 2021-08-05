Пандемия COVID-19 оказалась стресс-тестом для всего человечества

"Любовь к господству мы должны заменить равенством; любовь к победе мы должны заменить справедливостью; жестокость мы должны заменить разумом; мы должны заменить конкуренцию сотрудничеством. Мы должны научиться думать о человечестве как о единой семье".

Бертран Рассел

"Единственное, что спасет человечество, - это сотрудничество".

Бертран Рассел

"Просвещенный эгоизм" и "невидимые руки" как руководящие принципы не сослужили международному сообществу хорошей службы. Если вызов нынешней пандемии когда-либо будет решительно преодолен, это будет происходить с помощью совместных ответных мер.

Пандемия COVID нанесла удар по мировой экономике по множеству направлений. Рекордно высокие показатели смертности оказали влияние на предложение рабочей силы, что может иметь долгосрочные последствия развития мировой экономики. Что касается экономической политики, то пандемия, вместо того чтобы стимулировать развитие сотрудничества, привела к дополнительным ограничениям и большей склонности к самодостаточности и опоре на собственные силы. Еще одним фактором стало негативное влияние на мобильность рабочей силы, а также на развитие сферы услуг и малого бизнеса.

В более общем плане пандемия COVID оказалась серьезным испытанием для национальных, региональных и международных систем управления. Международная система, а также региональные институты оказались неподготовленными к тому, чтобы противостоять ударам кризиса. На национальном уровне экономическая система испытала стресс-тест для системы управления, устойчивости системы здравоохранения, а также доверия населения к политике властей (в частности, восприимчивости к призывам к вакцинации).

В сфере международного сотрудничества недостатки существующей структуры иллюстрируются отсутствием общих усилий стран по разработке и предоставлению вакцин мировому сообществу. Разумным решением в контексте нынешнего кризиса было бы расширение возможностей для населения получить доступ к большему набору вакцин - это, в свою очередь, повысило бы уровень участия населения в вакцинации. Столь же целесообразным было бы совместное усилие разных стран по работе над более эффективными вакцинами. Вместо этого наблюдаются усиление "вакцинного протекционизма" и попытки подорвать доверие к вакцинам, созданным в "странах-конкурентах".

Кроме того, международное сообщество могло бы сделать гораздо больше для оказания помощи наименее развитым странам. В 2020 году официальная помощь в целях развития (ОПР) со стороны стран - членов Комитета содействия развитию (КСР) (включает развитые экономики, ЕС и США) составила 161,2 миллиарда долларов США, что составляет 0,32 процента их совокупного ВНД. Первоначальные оценки показывают, что в рамках общего объема ОПР страны КСР в 2020 году потратили 12 миллиардов долларов на деятельность, связанную с COVID-19. В результате помощь ОПР в 2020 году увеличилась на 3,5 процента по сравнению с 2019 годом и достигла самого высокого уровня за всю историю. Такое увеличение, хотя и важно с учетом проблем, с которыми сталкиваются сами развитые страны, не отвечает растущим потребностям наименее развитых стран, которые сильно пострадали от резкого сокращения притока ПИИ и денежных переводов из-за ограничений, вызванных пандемией. Следует также отметить, что уровень ОПР снизился у 13 из 30 членов КСР в 2020 году.