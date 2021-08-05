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05.08.2021 15:31
Рубрика: Власть

Первый замглавы МВД обсудил с послами ситуацию с мигрантами

Текст: Михаил Фалалеев
Первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой обсудил с послами иностранных государств случаи конфликтов с участием иностранных граждан и проблемы с незаконной миграцией. В пресс-службе ведомства сообщили, что встреча прошла в режиме видеоконференции. В ней участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Конфликты, которые обсуждались, произошли, в частности, в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Александр Горовой напомнил, что в апреле на пленарном заседании Межправительственной Ассамблеи государств - участников СНГ была обозначена необходимость проведения просветительской работы с иностранными гражданами, незаконно находящимися в России, с целью урегулирования их правового статуса. Он высоко оценил усилия, которые были предприняты во взаимодействии со СМИ внутри государств.

При этом МВД России выступило с инициативой продления сроков действия временных мер, что позволило иностранцам до 30 сентября 2021 года включительно обращаться в органы внутренних дел с заявлением о постановке на миграционный учет и оформлении документов для осуществления трудовой деятельности без соблюдения заявленной цели въезда.

Однако далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств - участников СНГ.

Александр Горовой подчеркнул, что в этом году наблюдается рост на 5% количества преступлений, совершенных иностранцами. В их среде наблюдается увеличение противоправной активности, проявляющейся в грубом нарушении общественного порядка, массовых драках, что в нередких случаях сопровождается насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, применением силы в отношении представителей власти, воспрепятствованием нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры.

"По всем указанным фактам МВД жестко отреагировало: задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы РФ. Аннулируются документы, дающие право работать на территории РФ", - заявил первый заместитель министра.

Он призвал послов активизировать работу с соотечественниками не только для побуждения к приобретению ими легального статуса пребывания в России, но и с целью максимального соблюдения ими законодательства РФ.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вступает в силу новый порядок проведения экзамена для мигрантов

Александр Горовой сообщил о продолжении работы по совершенствованию механизмов контроля за пребыванием иностранных граждан в России. Так, 29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней.

Этим законом также предусмотрено осуществление государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также выдаче иностранным гражданам соответствующего сертификата. Кроме того, планируется введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.

"Мы напрямую отвечаем за обеспечение внутренней безопасности государства, за спокойные межнациональные отношения, и далее будем действовать жестко, строго в соответствии с законом РФ", - предупредил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации.

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